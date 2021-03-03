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Samsung Galaxy S21 Ultra, AnTuTu’da Hayal Kırıklığına Uğrattı!

Galaxy S21 Ultra, amiral gemisi telefonlar kategorisinde oldukça düşük bir puan alabildi. İşte hayal kırıklığının sebebi...

Ayşen Sıla

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samsung dıs

AnTuTu, 2021 Şubat ayı için en iyi performans gösteren akıllı telefonlar raporunu yayınladı. Yeni tanıtılan telefonlar sayesinde listeler bir hayli değişti. Galaxy S21 Ultra ise kıyaslama platformunun işlemci testinden oldukça düşük bir puan aldı.

Öncelikle amiral gemisi akıllı telefonlardan bahsedersek iQOO 7, 726.939 puanla liderliğini sürdürüyor. Ancak Mi 11, 712.366 puanla dördüncü sıraya indi. Çünkü ikinci ve üçüncü spotlar artık yeni gelen Vivo X60 Pro Plus (726.925 puan) ve Redmi K40 Pro (718.434 puan) tarafından ele geçirildi.

samsung dıs

Ayrıca iQOO 5 Pro, Vivo X50 Pro Plus ve Xiaomi Mi 10 Ultra artık listede yok. Beşinci ile onuncu sıralar artık Huawei Mate 40 Pro (683.919 puan), Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (679.152 puan), Redmi K40 (668.471 puan), Oppo Reno 5 Pro Plus 5G (667.456 puan), Redmi K30S Ultra (666.043 puan) ve iQOO 5 (661.609 puan) bulunuyor.

Listede, ilk dört konumun Qualcomm Snapdragon 888 tarafından desteklenen akıllı telefonlara ait olduğunu söyleyebiliriz. Fakat baktığımızda, Galaxy S21 Ultra’nın işlemci puanı diğerlerinden çok çok daha düşük.

samsung dıs

Orta sınıf akıllı telefonlar için listeye gelen Redmi 10X 5G ve Redmi 10X Pro 5G, sırasıyla 404.346 puan ve 398.570 puanla listenin başında yer alıyor. Üçüncülük Vivo S7t’ye (395.082 puan) ait ve bu nedenle Huawei Nova 7 Pro (392.093 puan) ve Huawei Nova 7 (391.542 puan) sırasıyla dördüncü ve beşinci konumlara indi.

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KaynakAnTuTu

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