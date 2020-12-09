Samsung Galaxy S21 Ultra Canlı Canlı Karşınızda!

Samsung‘un Galaxy S21 serisini tanıtmasına neredeyse bir ay kaldı ve Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 akıllı telefonlara yakından bir göz atma imkanı elde ediyoruz.

Önümüze konan görüntüler, yayınla paylaşılan cihazların gerçek fotoğrafları ile birlikte birkaç özelliği de gün yüzüne çıkarıyor. Gelin Galaxy S21 Ultra‘yı birlikte inceleyelim.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra’nın S21 Plus ve S21 ile birkaç önemli farkı var. Panelin her iki tarafta da cam olacak. Kamera kurulumu dört kamerayı bir LED flaşı ve yeni bir ISOCell Vizion 3D ToF sensörünü de beraberinde getirecek.

Kameraların yüzde 12 geliştirilmiş ışık hassasiyetine sahip 108 megapiksel HM3 sensörü, 12 megapiksel ultra geniş sensör ve iki adet 10 megapiksel zoom kamerası – 10x optik zoomlu bir periskop ve ikinci bir 3x optik zoom kamerası olması bekleniyor. Ön tarafta 40 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

Galaxy S21 Ultra’nın ekranı, S20 Ultra‘nın 6.9 inçlik ekranından biraz daha düşük 6.8 inçlik hafif kavisli bir camla kaplanacak. Ekran, 120Hz yenileme hızına kadar uyarlanabilir bir panele sahip olacak. Söylentilere göre Samsung nihayet hem 1440p çözünürlüğe hem de 120Hz’e izin verecek.

Galaxy S21 Ultra, küresel olarak bir Exynos 2100 işlemci ve Kore, Çin ve ABD için Snapdragon 888 işlemci tarafından desteklenecek. Her iki konfigürasyon da 5G’ye hazır olacak ve 12/128GB ve 16/512GB iki adet depolama seçeneği sunacak.

Bataryanın, 25W şarj desteği ile Galaxy S20 Ultra (5.000 mAh) ile aynı kapasiteye sahip olduğu söyleniyor. Samsung Galaxy S21 Ultra, Phantom Black ve Phantom Silver adlı iki renk seçeneğiyle piyasada yerini alacak.