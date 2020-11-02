Samsung Galaxy S21 Ultra Çıkış Tarihi Netlik Kazanıyor

Samsung‘un yeni nesil amiral gemisi serisi Galaxy S21 hakkında söylentiler artmaya başladı. Yeni bir rapor, Samsung Galaxy S21 Ultra çıkış tarihi hakkında bilgi verdi. Üstelik telefonun çoktan üretimine başlamış olabileceğini öne sürdü. Başka bir deyişle, Güney Koreli teknoloji devinin yeni nesil amiral gemisi beklenenden daha erken gelebilir.

Popüler bir kaynak olan Roland Quandt’ın bir tweetine göre, Samsung Galaxy S21 Ultra’nın parça üretimi çoktan başladı. Bunun seri üretim mi yoksa prototip cihazlar için örnekleme mi olduğu net değil. Ancak bu söylemin asıl altında yatan sebep Samsung, beklenenden düşük Galaxy S20 satışlarını telafi etmek ve Huawei‘nin bıraktığı boşluğu doldurmak için Galaxy S21’i daha önce piyasaya sürmek istemesi olabilir.

Çünkü önceki bir raporlarda, şirketin Galaxy S20 serisinin beklenenden düşük satışlarının olduğu ortaya çıkmıştı. Dahası, Samsung’un cep telefonu serisini düzene koymak ve Galaxy Z serisi katlanabilir cihazlara daha fazla odaklanmak için Galaxy S ve Galaxy Note amiral gemilerini birleştirebileceği söylentileri de var.

Samsung Galaxy S21 Ultra (part) production seems to be starting rn. Will have to wait a little to confirm if this is mass production or just sampling for PVT/DVT devices. — Roland Quandt (@rquandt) October 30, 2020

Samsung Galaxy S21 Ultra çıkış tarihi tam olarak ne zaman gerçekleşecek belli değil. Ancak raporlar Ocak 2021 lansmanı veya hatta Aralık 2020’nin sonlarında piyasaya sürülebileceğini iddia ediyor. Maalesef şu anda bunu teyit etmenin bir yolu yok.

Şirketin en yeni amiral gemisi cihazları, bölgeye bağlı olarak Qualcomm’un Snapdragon 875 yongasını ve Exynos 2100 işlemcisine sahip olabilir. Şimdilik bilinen ya da resmi bir açıklama olmadığı için cihazların hangi özelliklere sahip olacağı belli değil.