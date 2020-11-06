Ana Sayfa Akıllı Telefon Samsung Galaxy S21 Ultra Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S21 Ultra Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni nesil amiral gemisi telefonların ToF kameranın kaldırılma ihtimali var. Bu tam olarak nasıl bir yaklaşım olur bilinmez ama tasarım konusunda farklı çözümler ile karşılaşabiliriz...

Muhammed Arslan

-

0
Samsung Galaxy S21 Ultra Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung‘un 14 Ocak’ta Galaxy S21 Ultra telefonunu piyasaya süreceği söyleniyor. Bir kaynağa göre telefonun kamera kısmında büyük bir güncelleme alacak. Tıpkı Galaxy S20 Ultra gibi 108 MP sensörümüz olacak. Ancak bu sefer Samsung ToF kamerayı atıyor.

Twitter ve Weibo’da Ice Universe olarak bilinen kaynak, sensörün aynı miktarda pikseli tutacağını ancak S20 Ultra’da gelen ISOCELL Bright HM1’e göre bir yükseltme olan ISOCELL HM3 olacağını söyledi. Peki bu ne işe yarayacak?

Yeni ISOCELL HM3 biraz daha fazla ayrıntı ortaya çıkaracak. Üstelik gece fotoğraflarını biraz daha hızlı çekerek %12 daha iyi ışık duyarlılığı getireceği söyleniyor.

ToF kameranın gitmesini Lazer AF sensörü telafi edilecektir. Bu bir düşüş gibi görünse de şu anda mevcut olan diğer Samsung amiral gemisi olan Galaxy Note 20 Ultra‘daki aynı çözüm.

Telefonun kamerasına bunun ne kadar etki edeceğini görmemiz için resmi tanıtımını beklememiz gerekiyor. Bu aynı zamanda kemara kurulumu konusunda da yeni bir tasarım olabilir.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
Önceki İçerikGoogle Pixel 5 Tasarımı ile Yeni Bir Tasarım Yolu Açtı
Sonraki İçerikiPhone 13 Pro ve Pro Max Beklenen Kamera Özellikleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

IOS Haberleri

iPhone 13 Pro ve Pro Max Beklenen Kamera Özellikleri

Bugün ünlü analist Ming-Chi Kuo en son araştırma raporunu yayınladı. Yeni iPhone 13 Pro ve Pro Max için kamera kısmında değişikliklerin olacağını...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy S21 Ultra Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un 14 Ocak'ta Galaxy S21 Ultra telefonunu piyasaya süreceği söyleniyor. Bir kaynağa göre telefonun kamera kısmında büyük bir güncelleme alacak. Tıpkı Galaxy...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Google Pixel 5 Tasarımı ile Yeni Bir Tasarım Yolu Açtı

Son raporlar Google Pixel 5 telefonunun tasarım bakımından yeni nesil telefonlara ilham vereceğini ortaya çıkardı. Telefonun arka paneli metal tasarıma ev sahipliği...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Nova 8 SE Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, Nisan ayında nova 7 SE'yi tanıttı ve altı aydan uzun bir süre sonra şirket, nova 8 SE adlı halefini duyurdu.
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi Note 9 High Edition’ın Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Xiaomi destekli Redmi, Redmi Note akıllı telefon serisiyle çok fazla ilgi gördü. En son çıkan Redmi Note 9 serisi, beş telefondan oluşuyor....
Devamını Oku