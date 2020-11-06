Samsung Galaxy S21 Ultra Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung‘un 14 Ocak’ta Galaxy S21 Ultra telefonunu piyasaya süreceği söyleniyor. Bir kaynağa göre telefonun kamera kısmında büyük bir güncelleme alacak. Tıpkı Galaxy S20 Ultra gibi 108 MP sensörümüz olacak. Ancak bu sefer Samsung ToF kamerayı atıyor.

Twitter ve Weibo’da Ice Universe olarak bilinen kaynak, sensörün aynı miktarda pikseli tutacağını ancak S20 Ultra’da gelen ISOCELL Bright HM1’e göre bir yükseltme olan ISOCELL HM3 olacağını söyledi. Peki bu ne işe yarayacak?

Yeni ISOCELL HM3 biraz daha fazla ayrıntı ortaya çıkaracak. Üstelik gece fotoğraflarını biraz daha hızlı çekerek %12 daha iyi ışık duyarlılığı getireceği söyleniyor.

ToF kameranın gitmesini Lazer AF sensörü telafi edilecektir. Bu bir düşüş gibi görünse de şu anda mevcut olan diğer Samsung amiral gemisi olan Galaxy Note 20 Ultra‘daki aynı çözüm.

Galaxy S21 Ultra is a small improved version of S20 Ultra. Using HM3 sensor, single pixel is still 0.8um, 108MP, laser focus, no ToF. — Ice universe (@UniverseIce) November 6, 2020

Telefonun kamerasına bunun ne kadar etki edeceğini görmemiz için resmi tanıtımını beklememiz gerekiyor. Bu aynı zamanda kemara kurulumu konusunda da yeni bir tasarım olabilir.