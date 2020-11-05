Samsung Galaxy S21 Ultra, NFC Sertifikası Aldı!

Samsung, yeni Galaxy S21 serisini Ocak ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Seride Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere üç modeli içerdiği söyleniyor. Rapor ayrıca SM-G991, SM-G996 ve SM-G998 gibi üç model numarasını da ortaya çıkardı.

Bugün ise, Galaxy S21 Ultra, NFC Forum tarafından sertifikalandırıldı. Bu sertifika, Galaxy S21 serisinin önümüzdeki yılın başlarında yani Ocak ayında piyasaya çıkacağını doğruluyor.

Listede telefonun numarası dışında, Galaxy S21 Ultra’nın özellikleri hakkında hiçbir bilgi bulunmuyor. Aynı model numarasına sahip cihazın bataryası, Eylül ayında TUV Rheinland sertifika platformu tarafından onaylanmıştı bu yüzden S21 Ultra’nın 5.000 mAh batarya ile geleceği söyleniyor.

Son raporlar ayrıca S21 Ultra’nın özellikleriyle ilgili pek çok önemli bilgiyi ortaya çıkardı. Telefonun, bir delik tasarımına ve kavisli kenarlara sahip 6.8 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Ekranın, Quad HD + çözünürlük ve 120Hz veya 144Hz yenileme hızı sunacağı söyleniyor.

Samsung Galaxy S21 Ultra, Snapdragon 875 veya Exynos 2100 işlemciye sahip olacak. One UI 3.0 içeren Android 10 işletim sistemi ile desteklenmesi beklenen akıllı telefonun 108 megapiksel dörtlü kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor. Yeni bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.