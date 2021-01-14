Samsung Galaxy S21 Ultra Ön İncelemesi

Samsung Galaxy S21 serisi bugün piyasaya sürüldü. Fazlasıyla ilgiye maruz kalan telefonların en büyük modeli S21 Ultra S Pen desteği gibi benzersiz özellikleri beraberinde getiriyor. Telefonların kutularında şarj cihazı bulunmuyor. Fakat tasarım ve sahiden iyi kameralar sunuyorlar. Fakat bütün bunlar yeni bir S21 Ultra almanız için yeterli mi ? Bu başka bir makalenin konusu olsa da, bu yazımızda artıları ve eksileriyle Samsung Galaxy S21 Ultra‘yı ele alıyoruz.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Açıkçası, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G , en iyi donanımlı telefon. Ekran çözünürlüğünü 1440p +’da tutan tek ve bu çözünürlükte 120 Hz’e ulaşan ilk Samsung telefonu. Ayrıca, 10 Hz’e kadar düşen en gelişmiş uyarlanabilir yenileme hızına ve 1.500 nit ile zirveye ulaşan en parlak hızına sahip.

Kamera da muhteşem özelliklere sahip. Bu telefon, herhangi bir kamerasıyla 4K 60 fps video kaydedebiliyor. Evet, selfie kamerasıyla bile iyi iş çıkarıyor. Üstelik mükemmel yakınlaştırma performansına sahip. Telefon, 1x ila 3x, 108 megapiksel sensör tarafından yönetiliyor, orta menzilli yakınlaştırma için 3x telefoto lens bulunuyor, ardından 10x ila 100x periskop lensi devralıyor.

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S21 Ultra‘ya yöneltilen en büyük eleştiri, büyük ve pahalı olması. Bu telefonu şarj etmek o kadar hızlı görünmüyor, ancak 30 dakikada yüzde 50 şarj olması ille de fena sayılmaz.

S21 Ultra’nın Artıları

-Samsung’un ilk 1440p + 120Hz ekranı (10-120Hz), 1.500 nit

-Note serisi dışında ilk S Pen desteği

-9’u 1 arada piksel gruplama, 12 bit RAW ile 108 MP ana kamera

-İki tele kamera: her ikisi de OIS’li 10x periskop ve 3x lensli

-Otomatik odaklamalı ultra geniş kamera

-40 MP selfie kamerası, tüm lenslerde 60 fps’de 4K çekim (ön ve arka)

-Temel modelde daha fazla RAM – 12 GB, 16 GB seçeneği

-İsteğe bağlı 512 GB depolama

-Daha büyük 5.000 mAh pil

-Wi-Fi 6E (daha az parazit, daha düşük gecikme için 6GHz bandı)

-ZUWB (telefondan telefona hızlı dosya paylaşımı, yön bulma)

-Daha iyi ücretsiz ön sipariş seçeneği (Galaxy Buds Pro ile)

S21 Ultra’nın Eksileri

-Büyük ve ağır (165,1 75,6 x 8,9 mm, 228 gram)

-Fazla pahalı

-Şarj 25W ile sınırlı (S20 Ultra’da 45W idi)

-Mat renk seçenekleri