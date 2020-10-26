Ana Sayfa Akıllı Telefon Samsung Galaxy S21 Ultra Özellikleri Yine Gündemde

Samsung Galaxy S21 Ultra Özellikleri Yine Gündemde

Ocak ayında tanıtılması beklenen S21 serisinin en üst telefonu Samsung Galaxy S21 Ultra'nın temel özellikleri yeni bir rapor ile ortaya çıktı. 48MP selfie kamerasının yanı sıra 108MP birincil kameraya ev sahipliği yapacak...

Muhammed Arslan

-

0
Samsung Galaxy S21 ve S21 Ultra Teknik Çizimleri Yayınlandı

Samsung‘un yaklaşan amiral gemisi serisi Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra telefonlarının Ocak ayında tanıtılacağı söylentileri yayılıyor. Samsung Galaxy S21 özellikleri sürekli olarak sızdırılıyor. Bunlar farklı kaynaklardan ortaya çıkan benzer bilgiler olduğu için doğru olabilir.

91mobiles tarafından yayınlanan bir yazıda Galaxy S21 Ultra özellikleri birkez daha ortaya çıktı. Galaxy S21 Ultra’nın kod adı O3’tür ve model numarası SM-G998U‘dur. Kaynak, Galaxy S21 Ultra’nın 6.8 inçlik Dinamik AMOLED ekrana sahip olacağını ileri sürdü.

Ekran 2K çözünürlük ve 120Hz veya 144Hz yüksek yenileme hızı sunacak. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan teknik çizim videosunda S21 Ultra, üst merkeze konumlandırılmış bir kesik içerisinde selfie kamerasına sahip olacağı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S21 Ultra’nın 40 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olması bekleniyor. 108 megapiksellik bir ana kamera barındıracağı tahmin ediliyor. Pazara bağlı olarak Galaxy S21 Ultra, Snapdragon 875 veya Exynos 2100 yonga sürümlerinde satışa sunulacak.

Galaxy S21 Ultra’da, One UI 3.0 ile birlikte Android 10 işletim sistemi önceden yüklenmiş olarak gelecektir. 5.000 mAh bataryadan güç alacak. Önceki raporlar, telefonun 60W veya 66W hızlı şarj teknolojisi desteğiyle gelebileceğini iddia etmişti.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
Kaynak91Mobiles
Önceki İçerikLG Q52 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri
Sonraki İçerikCall Of Duty Mobile 12.Sezon Hakkında Yeni Bilgiler Var

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Oyun

Call Of Duty Mobile 12.Sezon Hakkında Yeni Bilgiler Var

Call of Duty Mobile 11.sezon, şu anda yayında. Şimdi ise gözler henüz yayınlanmamış olan Call Of Duty Mobile 12.sezon hakkında. Activision, her...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy S21 Ultra Özellikleri Yine Gündemde

Samsung'un yaklaşan amiral gemisi serisi Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra telefonlarının Ocak ayında tanıtılacağı söylentileri yayılıyor. Samsung Galaxy...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

LG Q52 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

LG, Kore'de Q serisinde yeni bir LG Q52 adlı akıllı telefon ekledi. LG Q52 özellikleri arasında 6,6 inç 20:9 HD+ FullVision delikli...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Nova 8 Serisi Yolda – İşte Huawei Nova 8 SE Özellikleri

Huawei Nova 8 serisini kasım ayında tanıtacak diye geçtiğimiz günlerde birkaç söylenti gün yüzüne geldi. Üstelik yeni Huawei Nova 8 SE özellikleri...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi K30S Fiyatı Netleşiyor – En Ucuz Amiral Gemisi Olabilir

Redmi, yarın Redmi K30S amiral gemisi telefonunu duyuracağını resmi olarak doğruladı. Bunun hemen ardından bir sızıntı ile Redmi K30S fiyatı gündeme geldi....
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014