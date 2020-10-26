Samsung Galaxy S21 Ultra Özellikleri Yine Gündemde

Samsung‘un yaklaşan amiral gemisi serisi Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra telefonlarının Ocak ayında tanıtılacağı söylentileri yayılıyor. Samsung Galaxy S21 özellikleri sürekli olarak sızdırılıyor. Bunlar farklı kaynaklardan ortaya çıkan benzer bilgiler olduğu için doğru olabilir.

91mobiles tarafından yayınlanan bir yazıda Galaxy S21 Ultra özellikleri birkez daha ortaya çıktı. Galaxy S21 Ultra’nın kod adı O3’tür ve model numarası SM-G998U‘dur. Kaynak, Galaxy S21 Ultra’nın 6.8 inçlik Dinamik AMOLED ekrana sahip olacağını ileri sürdü.

Ekran 2K çözünürlük ve 120Hz veya 144Hz yüksek yenileme hızı sunacak. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan teknik çizim videosunda S21 Ultra, üst merkeze konumlandırılmış bir kesik içerisinde selfie kamerasına sahip olacağı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S21 Ultra’nın 40 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olması bekleniyor. 108 megapiksellik bir ana kamera barındıracağı tahmin ediliyor. Pazara bağlı olarak Galaxy S21 Ultra, Snapdragon 875 veya Exynos 2100 yonga sürümlerinde satışa sunulacak.

Galaxy S21 Ultra’da, One UI 3.0 ile birlikte Android 10 işletim sistemi önceden yüklenmiş olarak gelecektir. 5.000 mAh bataryadan güç alacak. Önceki raporlar, telefonun 60W veya 66W hızlı şarj teknolojisi desteğiyle gelebileceğini iddia etmişti.