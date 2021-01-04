Samsung Galaxy S21 Ultra S Pen Kılıfıyla Birlikte Göründü!

Samsung, 14 Ocak 2021 tarihinde yapacağı teknoloji etkliğinde yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını resmi olarak tanıtacak. Bu yeni modellerinden bir tanesi de Galaxy S21 ailesi olacak. Ailenin en üst düzey modeli Galaxy S21 Ultra‘nın yeni bir görseli sızdırıldı. Sızdırılan bu yeni görsel de Galaxy S21 Ultra‘nın S Pen kılıfığının olduğu görülüyor. WinFuture tarafından paylaşılan görselde yer alan bu kılıfın ayrı bir şekilde satılacağı konuşuluyor.







Samsung yeni modelinde S Pen kalemini sabitlemek için bu koruyucu kılıfı sunmayı planlıyor. Kılıfın ortaya çıkan fiyat bilgisi ise 50 dolar olacağı ve telefonun yanında düşük bir fiyat etiketiyle geldiğini önesürüyor. Bunun dışında Samsung, S Pen desteğini sadece Galaxy S21 Ultra‘ya vereceği bekleniyor. Galaxy S21 ailesinde başka modeller bu desteğe sahip olamayacak. Bütün kesin resmi bilgiler için 14 Ocak tarihini beklememiz gerekiyor.