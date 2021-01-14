Samsung Galaxy S21 Ultra Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung‘un Galaxy S serisi on yılı aşkın süredir piyasada ancak bu yıl şirket portföyünü yeniden şekillendirirken bazı büyük değişiklikler görmeye başlıyoruz. S Ultra ve diğer S telefonlar arasındaki ayrım oldukça keskinleşti, aynı zamanda S Ultra ve Note Ultra arasındaki ayrım da biraz kayboldu diyebiliriz. Bu yazımızda Samsung Galaxy S21 Ultra‘yı kaleme alacağız.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung, telefonlarında “Ultra” ibaresini ilk kez kullanmıyor. Bu isimlendirme şekli yaklaşık bir senedir piyasada bir ikon oldu. Ultra modellerin, Plus modeller arasındaki en büyük farkı ekran ve kamera kısmında oldu.

Bugün tanıtılan üç yeni modelden en ihtişamlısı olan S21 Ultra, sahiden de büyük bir ekran ve tamamen profesyonel kameralarla geliyor. Üstelik bir dizi ilke imza atan telefon, tasarımıyla da göz kamaştırıyor.

Ekran

Telefonun 6.8 inçlik Dinamik AMOLED 2X paneli geçen yıla göre biraz daha küçük, ancak yine de kavisli yanlara ve şimdi Gorilla Glass Victus korumasına sahip. Ve diğer iki S21 telefonların çözünürlüğü 1080p‘ye düşerken, S21 Ultra çözünürlüğünü 1440p+ ile korumayı başardı.

Bu, Samsung‘un 1440p + çözünürlükte çalışırken 120Hz yenileme hızını da destekleyen ilk ekranı oldu. Ayrıca, ekstra yenilemelere ihtiyacınız olmadığında 10 Hz’e düşebilen Uyarlanabilir Yenileme Hızı (ARR) da bulunuyor. Bu, özellikle statik ekranlar için güç kullanımını azaltıyor (Her Zaman Açık Ekranda düşünün). Ve aynı zamanda 1.500 nit ile şimdiye kadarki en parlak ekranı da beraberinde getiriyor.

S Pen Desteği

Bir diğer önemli değişiklik ise S21 Ultra‘nın S Pen‘i desteklemesi diyebiliriz. Büyük, rahat veya küçük, cebinize uygun bir kalem alarak da S21 Ultra‘yı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Telefonda kalemi saklayabilecek bir bölme bulunmasa da, bazı kılıflar kalemi taşıyabilmeniz için bir cep de sunuyor.

Bu engel bir yana, S Pen not alma ve fikirlerinizi çizme konusunda aynı gerçek yaşam deneyimini ve alışık olduğumuz kullanışlı kısayolları da beraberinde getiriyor. Bu sürümde pil bulunmadığından, Notlar‘da gördüğünüz Bluetooth işlevi (uzaktan kamera deklanşör tuşu, hareket hareketleri) mevcut değil.

Kamera

S21 Ultra fark edeceğiniz ilk kamera değişikliğini şu anda iki telefoto lense sahip olarak gösteriyor. Periskop 10x optik büyütmeye genişletildi ve orta aralıktaki yakınlaştırma boşluğunu doldurmak için geleneksel bir 3x lens eklendi. Bunun altında, yüksek çözünürlüklü ana sensör, kayıpsız dijital zoom ile 1x ila 3x aralığını işliyor.

108 megapiksel ana sensör de yükseltildi. Samsung, 9’u 1 arada piksel gruplamasını 12 megapiksele kadar kullanan ve ayrıca üstün düşük ışıklı çekimler için işlemede iyileştirmeler kullanan “Parlak Gece Sensörü” diyor buna. El ile düzenleme yaparsanız, 12 bit RAW fotoğraflar çıkarabildiği için bundan daha da iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

S21 Ultra, tüm kameralarla 4K 60 fps video kaydını destekleyen ilk Samsung telefonu olarak karşımıza çıkıyor. 40 megapiksel selfie kamerası ise (Çift Piksel AF ile) 12 megapiksel ultra geniş modülü de içeriyor.

Teknik Özellikler

Şimdi daha küçük (ama yine de önemli) şeylere geçiyoruz. S21 Ultra, Wi-Fi 6E‘yi destekleyen ilk telefon olarak karşımıza çıkıyor. Bu, daha az dağınık olan 6 GHz bandında çalışan 802.11ax, daha yüksek bant genişliği ve daha düşük gecikme anlamına geliyor.

5.000 mAh pil, geçen yılla aynı kapasiteye sahip, ancak resmi olarak maksimum kablolu şarj hızını 25W’a düşürüyor (bu, 30 dakikada yüzde 50 şarj için yeterince hızlı). Ve tartışmalı bir şekilde, kutuda şarj cihazı yok. İyi haber şu ki, sahip olduğunuz herhangi bir USB kablolu şarj cihazını kullanabilirsiniz (PPS desteklenir) ve kablosuz şarj cihazlarını da deneyimleyebilirsiniz.

Ultra, diğer iki telefonla aynı 128 GB veya 256 GB depolama seçeneği sunuyor. Gerçekten çok fazla depolamaya ihtiyacınız varsa, en iyi yapılandırma ise yarım terabayt boyutunda. Fakat bunun Türkiye’de bulunacağını düşünmüyoruz.

Telefonda 12 veya 16 GB RAM bulunuyor. Samsung, S21 Ultra’nın Snapdragon 888 veya Exynos 2100 işlemciyle destekleneceğini de sözlerine ekledi. Türkiye’de bulunan model her zamanki gibi Exynos 2100 işlemciyi destekleyecek. Telefon, One UI 3 ile Android 11‘i de beraberinde getiriyor.

Samsung Galaxy S21 Ultra, Türkiye’de 128 GB‘lık sürümü için 15.999 TL, 256 GB‘lık sürümü için ise 16.499 TL fiyat etiketine sahip olacak. Ön siparişinizi hemen şimdi vererek ücretsiz kulaklıklara sahip olabilirsiniz.