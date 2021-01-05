Samsung, Galaxy S21 serisinin resmi olarak 14 Ocak’ta açıklanacağını doğruladı. Galaxy S21 serisi, resmi olarak tanıtılana kadar sızıntılara konu olmaya devam ediyor. Galaxy S21 Ultra, çevrimiçi olarak ortaya çıktı ve ilk kez Galaxy S serisindeki bir S-Pen desteğini vurguluyor.

Samsung Galaxy S21 Ultra için S Pen ile sızdırılan S View Flip Cover, S21 Ultra’nın kalem gövdesi üzerinde bir yuvaya sahip olmayacağını öne sürüyor gibi görünüyor. Bunun yerine, kalemi tutacak bir kılıf verilmesi bekleniyor.

Alman blog WinFuture tarafından ortaya çıkarılan görseller, cihazın kalın S kalemini barındırabilecek şekilde biraz daha geniş bir çerçeveye sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca kılıf, telefon tarafından kablosuz olarak şarj edilebilmesi için kalemi doğru konumda tutmayı amaçlıyor. Kalemin uzaktan kumandalı deklanşör ve ivmeölçer ve jiroskop gibi hareketleri algılayan Bluetooth işlevleri, kalemi her zaman şarjlı tutmayı zorunlu kılıyor.

Souce/Winfuture

Ayrıca başka bir kaynak, Galaxy S21 Ultra’nın serideki MicroSD yuvasına sahip tek model olacağını da söyledi. Diğer bir deyişle, hem Galaxy S21 hem de Galaxy S21 Plus‘da bir SD kart yuvası bulunmayacak. Ayrıntıların resmi bir özellik sayfasından değil iki farklı kaynaktan ortaya çıktığı söyleniyor. Fakat bilgilerin fazlasıyla güvenilir olduğunu söyleyebiliriz.