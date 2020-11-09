Samsung Galaxy S21 Ultra’ya Dair Detaylar Var

Samsung, 2021 yılının başlarında yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin Galaxy S21 serisi olarak adlandırılan yeni S serisi amiral gemileri üç akıllı telefona sahip olacak. Bunların arasındaki en üst model olan Galaxy S21 Ultra, 120 Hz yenileme hızı ekranına sahip olacak.

Yeni rapor, Galaxy S21 Ultra’nın 2K çözünürlüğe kadar bir ekrana sahip olacağını söyleyen tanınmış bir kaynak tarafından yayınlandı. Telefonun ekran paneli 2K, 1080p ile 4K arasında geçiş yapabilecek.

Telefon, ekran panelinin boyutuna bağlı olarak, 1440 × 3088 piksele kadar çözünürlük sağlayabilir. Ayrıca, kaynağımız tweetinde “2K + 120Hz” yazıyor. Bu, ekranın 2K çözünürlükte 120 Hz’yi destekleyeceği anlamına geliyor. Eğer bu bilgi doğruysa, bu Samsung telefonu türünün ilk örneği olacak.

Aslında, Samsung’da yenileme hızı olarak 120Hz’i seçerseniz, temelde ölçeği küçültülür ve FHD + (1080p) çözünürlüğe tabii tutulursunuz. Ve Galaxy Note 20 Ultra gibi en yeni amiral gemileri bile buna bir istisna değil. Samsung’un şimdiye kadar yaptığı en iyi şey, Note 20 Ultra gibi cihazlarda bir “Uyarlanabilir Mod” a sahip olmaktı fakat bu yeni özellik de Samsung severleri çok sevindirecek.

Galaxy S21 serisinin bir bütün olarak Aralık ortasında üretime gireceği söyleniyor. Bununla birlikte bir ipucu, Galaxy S21 Ultra’nın DVT/PVT gibi parça üretiminin çoktan başlamış olabileceğini söylüyor. Telefonun piyasaya sürülmesi için sabırsızlanıyoruz.