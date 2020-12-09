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Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus Canlı Canlı Görüntülendi!

Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus akıllı telefonlarına dair detaylı bir bakış...

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy S21

Samsung, Galaxy S21 serisini Ocak ayında piyasaya sürmeyi planlıyor. Güney Koreli firma Samsung’un bu hareketiyle Huawei‘nin yokluğundan faydalanmak istediği söyleniyor. Tanıtıma bir aydan az bir süre kala Lets Go Digital tarafından hazırlanan bir içerik, Samsung Galaxy S21 serisi için bir görünüm oluşturmayı başardı. Sahiden de çarpıcı bir tasarıma sahip olan Galaxy S21 ve S21 Plus‘ı bu yazımızda ele aldık.

Samsung Galaxy S21

Buraya tıklayarak Samsung Galaxy S21 Ultra’nın tasarımına da göz atabilirsiniz.

Samsung Galaxy S21 Plus

Samsung Galaxy S21 Plus, metal çerçeveyi koruyan bir tasarıma sahip. Ancak Galaxy Note20 gibi plastik bir arka paneli beraberinde getirmesi bekleniyor. Arkadaki kamera kurulumunda ise sadece üç lens olması bekleniyor.

Kurulumda, ana ve ultra geniş kameralar için bir çift 12 megapiksel ve 3x hibrit zoom görüntüleri için 64 megapiksellik bir lens olması bekleniyor. LED Flaşın kamera adasının dışında olduğunu da belirtmemizde fayda var.
Ön taraftaki ekran sabit 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç 1080p AMOLED panelden oluşuyor. Üstteki cam ise düz bir tasarım benimsiyor.

Batarya kapasitesinin Galaxy S21 Plus’da S20 Plus’ın 4,500mAh bataryasına kıyasla 4,800mAh’a sahip olacağı söyleniyor. Telefonun aynı 25W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor. Galaxy S21 Ultra gibi, S21 Plus da Exynos 2100 veya bir Snapdragon 888 işlemciyi beraberinde getirecek. Samsung Galaxy S21 Plus’ın, Phantom Black, Phantom Silver ve Phantom Violet renklerinde satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy S21

Standart Galaxy S21, Phantom Grey, Phantom White, Phantom Violet‘ın yanısıra Phantom Pink renk seçeneğini de beraberinde getiriyor. S21 Plus’ın kameralarını ödünç alması bekleniyor.

Tıpkı S21 Plus gibi plastik bir arka, düz ekran, 1080P ve sabit 120Hz yenileme hızı sunacağı söyleniyor. Ek olarak Galaxy S21, giriş seviyesi model olduğu için sadece 8 GB bir dahili depolamayla gelecek.

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Cepkolik
KaynakLets Go Digital

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