Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung yeni S21 serisini bugün piyasaya sürdü. Ailenin en büyük modeli S21 Ultra net teknolojik üstünlüğe sahipken, Galaxy S21 ve S21 Plus bunun yerine daha küçük cepleri ve daha küçük bütçeleri doldurmayı teklif ediyor. Üstelik geçen seneki modellere kıyasla bir tık daha ucuzlar. Gelin bu telefonlara yakından bir göz atalım.

Contour-Cut kamera ve çift tonlu boyamasıyla göz kamaştıran ikili, rakiplerinden kolayca sıyrılmasına yardımcı oluyor. Düz ekranları, oldukça farklı ve göz kamaştırıcı duruyor. Fazlasıyla etkileyici bir tasarımı benimsiyor.

Bu iki telefon, donanım olarak neredeyse ikiz, ancak boyutları onları birbirinden ayırmayı kolaylaştırıyor. Öyleyse, iki modelin ortak yönleriyle başlayacağız.

Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus

Hem S21 hem de S21 Plus, S20 serisinin 1440p + çözünürlüğünden bir düşüş olan 1080p + ekranlarla beraber geliyorlar. Yeni paneller, içeriğe bağlı olarak 48Hz ila 120Hz arasında değişen uyarlanabilir bir yenileme hızı sunuyor.

Ekranın arkasında geçen yıla göre yüzde 70 daha büyük bir ultrasonik parmak izi okuyucusu saklanıyor. Hayır, kamera ekranın altında değil, öncekiyle aynı 10 Megapiksel çözünürlüğe sahip standart bir delik tasarımına sahip.

Bu da bizi arka kameralara getiriyor. Buradaki büyük yükseltmeler, kameralardan çok yeni işlemcilerden kaynaklanıyor. Çipler aynı anda üç akışı işleyebiliyor, yani aynı anda üç kamerada canlı bir ön izleme görüntüleyebiliyorsunuz.

Ana kamera, geçen yıl olduğu gibi büyük 1,8 µm ve Dual Pixel AF’ye sahip 12 megapiksel sensör kullanıyor. OIS’li f/1.8 lensin arkasında bulunuyor. Garip bir şekilde, 12 megapiksel ultra geniş açılı (120 derece) kamera, Ultra‘nın yaptığı gibi otomatik odaklama yeteneklerine sahip değil.

S21 ve S21 Plus telefonlarda 64 megapiksel kamera çift görev için geri döndü. Fotoğraf modunda, 3X kayıpsız yakınlaştırma (otomatik odaklama ve OIS ile) ve 30x’e kadar “Uzay Yakınlaştırma” sunuyor. Video modunda, geçen yıl olduğu gibi aynı 24 fps hızında 8K çözünürlükte kayıt yapabiliyor.

Samsung Galaxy S21 5G etrafında daha kompakt bir 6.2 inç ekrana sahip. Ve ekranı koruyan Gorilla Glass Victus varken, arka taraf sanki bir A serisi telefonmuş gibi “glasstik” yani cam ve plastik karışımı bir yapı bulunduruyor.

Ayrıca pil kapasitesi, 2020 modelinde uzun sürmeyen 4.000 mAh‘de kalıyor. Ancak bu yıl Samsung, güç kullanımını azaltmaya yardımcı olmak için iki adet 5nm işlemci ve Ayarlanabilir Yenileme Hızı ekranı kullanıyor.

Telefonlar bölgeye göre Snapdragon 888 ve Exynos 2100 işlemciye sahip. Fakat sevindirici haber şu ki Exynos işlemciler iyi bir döküm ve donanımı sunduğu için gözümüz arkada kalmayacak. Malum Samsung, ülkemizde Exynos serisi işlemcileri kullanmaya oldukça meraklı.

Samsung Galaxy S21’in renk seçenekleri

Samsung Galaxy S21 Plus ise 6.7 inçlik ekran ile standart modelden daha büyük. Ultra’nın ekranından yalnızca onda biri daha küçük ve düz olduğu için yan yana daha büyük görünebiliyor. Ayrıca, Plus gerçek camdan yapılmış bir arka panel sunuyor.

Ve telefonlarda geçen seneki 4.500 mAh yerine 4.800 mAh kapasite bulunuyor. Geçen yıla göre 300 mAhlık bir yükseltme elde ediyoruz. Şarj etme açısından, üç S21 modeli de aynı. Uygun bir USB şarj cihazıyla 25 W‘a kadar çıkabiliyorlar. (bunu kendiniz sağlamanız gerekiyor, kutuda bir USB-C kablosunun dışında bir şarj cihazı bulunmuyor). Kablosuz şarj kısmında ise, 15W giriş ve 9W çıkışı destekliyorlar.

Samsung Galaxy S21 Plus’ın renk seçenekleri

S21 Plus, kardeşine göre yalnızca bir avantaja daha sahip. O da Ultra Geniş Bant (UWB) desteği diyebiliriz. Bu, yerel telefondan telefona veri aktarımlarının daha hızlı olmasını sağlıyor ve izleme etiketleriyle birlikte kullanılan yön algılama özelliklerini benimsiyor.

Bunun ötesinde telefonlar tamamen aynı. Standart ve tek seçenek olarak hayal kırıklığı yaratan 8GB RAM ile aynı bellek seçeneklerine de sahipler. Depolamaya gelince, standart olarak 128GB veya 256GB iki seçenek bulunuyor. Telefonlarda ne yazık ki MicroSD kart desteği yer almıyor. Samsung Galaxy S21 9.999 TL ve Galaxy S21 Plus ise 12.999 TL fiyat etiketiyle geliyor.