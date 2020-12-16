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Samsung Galaxy S21’in ilk Resmi Basın Görseli Yayınlandı

İşte karşınızda Samsung Galaxy S21. Samsung'un yaklaşık 1 ay içerisinde tanıtması beklenen yeni amiral gemisi modellerinin tasarımının neye benzediğini artık biliyoruz.

Selin Polat

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Samsung Galaxy S21 5G ilk Resmi Basın Görseli Yayınlandı

Samsung Galaxy S21 serisinin tanıtımına yaklaşık bir ay uzaktayız, ancak tasarımlarını ortaya çıkaran S21 5G, S21 + 5G ve S21 Ultra 5G‘nin sızdırılmış render’larını çoktan gördük. Şimdi Evan Blass tarafından paylaşılan Galaxy S21 5G‘nin ilk resmi basın görseline bakıyoruz. Bu yeni bir şey ortaya çıkarmıyor, ancak bir kez daha akıllı telefonun delikli bir ekrana sahip olacağını doğruluyor.

Resim aynı zamanda S21 5G‘nin duvar kağıdını da gösteriyor ve Blass, tanıtımına yaklaştıkça S21 serisi hakkında daha fazla sızıntı beklememiz gerektiğini söylüyor.

Bununla birlikte, bu resmi basın görüntüsü bize S21 5G‘nin arkasını göstermese de, önceki görseller akıllı telefonun arka tarafında sol üst köşede dikey olarak hizalanmış üç kameraya sahip olacağını ortaya çıkardı.

Samsung Galaxy S21 5G ilk Resmi Basın Görseli Yayınlandı

Serideki diğer akıllı telefonlar – S21 + 5G ve S21 Ultra 5G – benzer tasarımlara sahip olacak, ancak Ultra çok farklı bir kamera kurulumuna sahip olmalı.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus Canlı Canlı Görüntülendi!

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KaynakGsmarena

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