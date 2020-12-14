Samsung Galaxy S21’in Ultra Geniş Kamerası Belli Oldu

Başka bir Galaxy S21 sızıntısı ile karşınızdayız. Bu sefer konu, şimdiye kadar sızıntılarda belli belirsiz bir şekilde bahsedilmiş olan ultra geniş kamera ile ilgili. Görünüşe göre, ultra geniş kamera hakkında büyük umutlarımız var.

Güvenilir Samsung sızıntı kaynağı, Ice Universe’e göre, Galaxy S21 ailesinden üç telefonda da ultra geniş birimleri için aynı Sony IMX563 sensörünü kullanacak. Çift fazlı algılamalı otomatik odaklamayı destekler, 12 MP çözünürlük ve 1,4 µm piksel içerir ve 1/2,55″ büyüklüğündedir. Galaxy S20 Ultra 5G‘de bulunana benzer, ancak daha gelişmişidir.

Sızıntı yapan kişi ayrıca, söz konusu sensörle eşleştirilen lensin, Galaxy S20‘nin 120 derecelik açısından daha geniş olan 123 derecelik bir görüş alanı sunacağını da ekliyor. Ve işin içinde AF (otomatik odaklama) olacağından, makro fotoğrafçılığın mümkün olacağını düşünmek mümkün. Sonuçta, ultra geniş birimlerine AF (otomatik odaklama) yerleştiren çoğu OEM, özel bir makro kamera koymak yerine bunu makro çekimler için kullanıyor.