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Samsung Galaxy S22 Görünmez Selfie Kamerayla Gelebilir!

Samsung Galaxy S22 Serisi, gizli bir selfie kameraya sahip olacak. İşte tüm detaylar...

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy S22

Akıllı telefon üreticileri yıllardır önde tam ekran gövdeli bir akıllı telefonu piyasaya sürmeye çalışıyor. Şimdiye kadar, selfie kamerası veya açılır mekanizma gibi çeşitli yöntemler benimsenmişti. Fakat, yeni bir patent, Samsung‘un selfie kamerasını ekranda gizlemek için başka bir yeni yöntem bulmuş olabileceğini ortaya çıkardı. 

Haziran 2020’de Samsung Electronics, WIPO’ya (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) ‘Alt ekran ve aynı çalıştırma yöntemini içeren elektronik cihaz’ adlı bir patent başvurusunda bulundu. Bu belge onaylandı ve 24 Aralık 2020’de yayınlandı. Patent, selfie kamerası tamamen gizlenmiş bir telefonu gösteriyor.

Bu benzersiz mekanizmayı incelersek şirket, kameranın bulunduğu belirli bir alanda ekranın şeffaf olmasını hedefliyor. Bununla birlikte, kullanılmadığında kamerayı kapatmak için doğrudan bu şeffaf alanın altına ikincil bir ekran yerleştirildi.

Samsung Galaxy S22

Şu anda, piyasaya çıkması beklenen bir sonraki teknoloji büyük olasılıkla ekran altı selfie kamerası olacak. Ancak bu benzersiz yöntem, ekran altı selfie kameralı cihazları etkileyen kalite sorununu ortadan kaldırıyor.

Bir LetsGoDigital raporuna göre, bu yeni teknoloji gelecekteki bir Samsung amiral gemisi telefonunda görülebilir. Ne yazık ki, muhtemelen Galaxy S21 serisinde görülmeyecek, ancak 2022’de piyasaya sürülecek Galaxy S22 serisinde yer alabilir.

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KaynakLetsGoDigital

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Akıllı Telefon

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