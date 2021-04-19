Samsung Galaxy S22’de ToF Sensörü Bulunmayacak!

Samsung, Galaxy S10‘u 2019’da ToF sensörüyle birlikte piyasaya sürdü. Daha sonra şirket bu teknolojiyi Galaxy S20 serisine kadar eklemeye devam etti. Ardından Galaxy Note 20 ve 2021’in Galaxy S21 serisinde bu özelliği bir kenara bıraktı. Görünüşe göre Galaxy S22 serisinde de bu teknoloji kullanılmayacak.

Bu arada Apple’ın LiDAR sensörleri, Samsung’daki Time of Flight sensörlerine benzer şekilde çalışıyor ve mesafe ölçümü gibi derinlemesine bilgilere yardımcı oluyordu. Yeteneği AR, VR uygulamaları ve oyun alanlarında daha fazla öne çıkıyordu.

Bununla birlikte, geçmişte Samsung ve Apple arasındaki fark, yalnızca ışık yeterince güçlü olduğunda iyi çalışan bir ToF sensörü kullanmasından kaynaklanıyordu. Galaxy S20 serisindeki derinlik görüşü ToF sensörleri 3 metrelik bir menzile sahipti. Fakat Apple bu mesafeyi, 6 metreye kadar uzatmayı başardı.

Bu da kamera alanında bazı yanlışlıklara neden oldu. Samsung da bu yüzden bu özelliği kaldırmayı tercih etti. Rapora göre bir Samsung yöneticisi Galaxy S21 serisinin kamera özelliklerinden oldukça memnun olduğunu ve S22 serisinde de bu sensöre ihtiyaç duymadığını sözlerine ekledi.