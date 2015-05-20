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Samsung Galaxy S4 Wi-Fi Sorunu ve Çözümü

Cepkolik » İpucu » Samsung Galaxy S4 Wi-Fi Sorunu ve Çözümü
20-05-2015
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Samsung Galaxy S4 Wi-Fi Sorunu hakkında detaylı çözüm önerilerimizi hazırladık. Özellikle Android cihazlarda kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen uygulama Wi-Fi uygulaması oluyor. Zira bu şekilde internete bir modem yardımı ile ücretsiz bağlantı durumu söz konusu oluyor. Bu noktada yaşanan sıkıntılar da en sık üzerinde durulan sorunlar arasında yer alıyor. Samsung Galaxy S4 kullanıcılarının karşılaştıkları Wi-Fi sorunun çözümü:

Cihazın mobil bağlantı ayarlarını öncelikle kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Zira bu sorun; cihazın mobil bağlantı ayarlarından kaynaklanan bir sorun olabilir. Bu yüzden cihazınızdan aramalar bölümüne girmenizi ve *#0011#*’ı tuşlamanızı öneriyoruz. Bu şekilde Servis Modu’na geçmiş olacaksınız. Daha sonra Menü tuşuna basarak karşınıza çıkan menüden Wi-Fi sekmesine tıklamanız gerekmektedir.

Galaxy S4 Özellikleri

Sonrasında ise Ping Test butonunun üzerinde yer alan kapama ve açma tuşuna basarak Wi-Fi resetlemiş olacaksınız. Bu şekilde sorunu çözüme kavuşturabilirsiniz; eğer ki sorun devam ediyor ise; cihazın fabrika ayarlarına geri dönmeniz gerekmektedir.

Fabrika ayarlarına geri dönerek cihazı bir nevi ilk konumuna getirmiş olacaksınız. Fabrika ayarlarından sonra kullanıcı adı ve şifrenizle cihazınızdaki verilere yeniden ulaşabilirsiniz. Samsung Galaxy S4 Wi-Fi sorununu da bu işlem ile birlikte çözüme kavuşturabilirsiniz.

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4 Yorum “Samsung Galaxy S4 Wi-Fi Sorunu ve Çözümü

    teşekkürler

    hamza kaman
    //

    kardeşim ben o numaraları tıkladıgımda bende hiçbir seçenek ve buton cıkmıyor.Sadece yazılar ve sayılar var

    Selamlar
    hamza kardeş

    Tuş kombinasyonundan sonra yazılar çıktığında en alttaki tuşa (Menü tuşu) basınca MEnü çıkıyor.
    Buradan en alttaki wifi sekmesini seç ve ac kapa yapılacak. Kolay geklsin

    hocam *#0011# yazıyrum yıldıza basamadan başka bir yere aktarıyor beni ?

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