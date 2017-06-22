Samsung Galaxy S5 Neo için Nougat güncellemesi geliyor

Galaxy S5 Neo‘yu hatırlıyor musun? Samsung bu cihazı unutmamışa benziyor. Cihaz GFXBench’in veritabanında yeni Android 7.0 Nougat akacak telefonlar listesinde görüldü.

Bu, Samsung‘un Marshmallow yüklü S5 Neo için bir yazılım güncellemesi yayınlamayı hedeflediğini doğrulamakla kalmıyor, görünüşe göre oldukça yakın görünüyor.

Galaxy S5 Neo kısa bir süre önce mart güvenlik güncelleştirmesini aldı; bu nedenle Samsung’un desteğini henüz durdurmadığı açık. Tam bir tarih içermese de güncellemenin yakında geleceğini düşünüyoruz. Sitemizi takip ederek güncelleme hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. En azından Galaxy S5 Neo kullanıcılarını sevindirecek bir haber olduğunu düşünüyoruz.