CES 2015‘e saatler kala Samsung Galaxy S6‘ ya ait olduğu iddia edilen bazı görseller yine internette kendisine yer buldu.

Türkiye saati ile bu gece yarısı ( 5 Ocak => 6 Ocak gecesi ) basın açıklaması yapması ve Samsung Galaxy S6 nın da resmi olarak basına tanıtılma ihtimali bulunan Samsung Galaxy S6 ya ait olduğu söylenen metal kasaların görselleri kullanıcıları olduğu kadar bizlerinde biraz daha fazla heyecanlanmasına sebep olduğunu söyleyebiliriz.

Fransız internet-haber sitesi Nowhereelse‘te yer alan görseller Samsung Galaxy S6 nın 5,2 veya 5,5 inç bir ekrana sahip olacağı izlenimini veriyor. Samsung Galaxy S6, Snapdragon 810 veya Samsung’un kendi yongası olan Exynos kullanacak. 7420, 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 16 MP veya 20 MP kamera ile piyasaya sürüleceği bilgileri daha önce gelen bilgiler arasında da yer alıyordu.

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