Samsung Galaxy S6 Oreo Güncellemesi Yolda!

Samsung müşteri hizmetleri temsilcilerinden alınan bilgiye göre 3 yaşındaki yaşlı cihaz Galaxy S6 Oreo güncellemesi alacağı doğrulandı. Şimdi de yeni bir müşteri temsilcisi konuşmasına göre en geç Şubat ayına kadar yayınlanacağı öğrenildi.

Tahminlerimize göre Ocak güvenlik güncellemesi ile birleştirilecek. Bu yüzden Şubat ayına sarkmadan önümüzdeki günlerde yayınlanmasını bekliyoruz. Eğer Şubat ayına sarkarsa güvenlik güncellemesini ikili paket olarak da sunabilirler. Ancak bu çok düşük bir ihtimal olacaktır.

Geçmişte gördüklerimize dayanarak genellikle müşteri temsilcilerinden gelen bilgilerin kesin olarak görülmemesi gerektiğini söylüyoruz. Ancak çoğu müşteri temsilcisi aynı şeyleri söylediği için Samsung Galaxy S6 Oreo güncellemesi yakında gelecek gibi görünüyor.

Bununla birlikte Samsung Galaxy S8 serisinin de Android Oreo Güncellemesi alıp almayacağı da aynı zamanda görülecek.