Samsung Galaxy S6, S6 Edge ve Galaxy A3 (2016) Güvenlik Güncellemesi Alıyor

Samsung, Şubat güvenlik düzeltme ekini son birkaç günde akıllı telefonların birçoğuna iletti. İlk çıktığında, güncellemeyi alan birkaç tane daha Samsung telefonu vardı. Bunlara Galaxy S6 / S6 Edge ve Galaxy A3 (2013) modelleri de dahil oldu.

Galaxy S6 ve S6 Edge için, güncelleme sırasıyla G920FXXU5DQAJ ve G925FXXU5DQAJ sürümü olarak geliyor. Güncellemeye dair söyleyebileceğim başka bir şey yok. Sadece güvenlik güncellemesi diye geçiyor.

Diğer taraftan, Galaxy A3 (2013), güncellemeyi firmware sürümü A310FXXU2BQB1 olarak alıyor. Yeni güncelleme 226 MB boyutundadır ve halen Avrupa’daki cihazları kapsamaktadır. Ayrıca bazı kararlılık ve performans iyileştirmeleri de içerir.

Son olarak T-Mobile’daki Samsung Galaxy S4 ve Galaxy Tab 3, yakın zamanda Şubat güvenlik yamasını almaya başladı.