Dün, ilk yayınlanmasından yaklaşık altı ay sonra Samsung‘un nihayet Android 8.0 Oreo‘yu Galaxy S8 ve S8+ için piyasaya sürdüğünü öğrendik. Samsung yazılım güncellemelerinin hangi modelleri için yayınlayacağı oldukça şaşırtıcı olabiliyor.

İşte bu yüzden T-Mobile firmasının destek sayfalarında Samsung’un Android Oreo’yu Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge+ ve Note 5 için yayınlayacağını kabul ettiğini açıklaması oldukça şaşırtıcı. Bu ay S6 ve S6 Edge üç yaşına gelecek. Herhangi bir Android OEM’in, bir aygıtı iki yıldan uzun süredir desteklediği, nadiren de olsa üçüncü yılında desteklediği görülüyor.

Belki de en çok şaşırtıcı olanı Galaxy Note 5. Bu yaz üç yaşına girecek olsa da, halefi olan Galaxy Note 7, yangın çıkarma alışkanlığına sahip olduğu ve nihayetinde mevcut cihazların güncellenmiş haliyle piyasadan çekildiğinden daha uzun süre desteklenmesinin mantıklı olacağı anlamına geliyor.

Oreo güncellemeleri bu cihazların sadece T-Mobile türevleri için onaylandığından, diğer modellere gelip gelmeyeceği belli değil.