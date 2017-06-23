Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge Modellerine Güncelleme Geldi

Samsung, Galaxy S6 ve S6 edge akıllı telefonlarına yeni bir güncelleme yayınlamaya başladı. Sırasıyla G920FXXS5EQF9 ve G925FXXS5EQF9 yapı numarası olarak gelen bu güncelleme, Android için haziran ayı düzeltmelerini getiren bir güvenlik güncellemesi.

Ayrıntılı bir değişiklik günlüğü mevcut değilse de, güncellemenin bazı sistem düzeltmelerinin yanı sıra bazı hata düzeltmelerini de içerdiği söyleniyor. Son zamanlarda, Samsung Galaxy S7 amiral gemisi ikilisinin de haziran ayı güvenlik güncellemeleri olmuştu. Samsung’un bu güncellemelere ve güvenliğe özen gösterdiğini söyleyebiliriz.

Sırada hangi telefonlar sabırsızlıkla merak ediyoruz. Güncellemeyi dilerseniz telefonunuzun ayarlarına giderek de manuel olarak kontrol edebilirsiniz.