Samsung Galaxy S7 Edge Android Nougat İle Gelen Yenilikler

Akıllı telefonlar içerisinde en çok satan markalardan biri olan Galaxy S7 Edge serisi akıllı telefonlar aynı zamanda şu an için Samsung’un en başarılı akıllı telefon modeli olarak da biliniyor. Özellikle son dönemde satış rakamlarını yeni renk seçenekleri ile biraz daha arttırmayı başaran Galaxy S7 Edge serisi bunun dışında geçtiğimiz günlerde büyük bir işletim sistemi güncellemesi de almıştı. Android Nougat serisi son güncel işletim sistemini alan akıllı telefonların en son geçtiğimiz günlerde ülkemizde de Galaxy S7 Edge Android Nougat yayını yapıldı.

Galaxy S7 Edge Android Nougat İle Neler Değişiyor?

Uzun bir bekleyişin ardından Galaxy S7 Edge Android Nougat güncellemesinin yayınlanması ile beraber telefonda nelerin değiştiği de merak konusu haline geldi. Peki neler değişiyor?

İlk olarak Arayüz

Galaxy S7 Edge Android Nougat güncellemesi ile beraber telefonun ilk değişen yanı arayüzü oldu. Zaten güncellemeyi yüklediğinizde de ilk olarak karşınıza bu değişim çıkıyor. Arayüzde eski seri ile ilk aşamada görsel olarak bir farklılık gözükmese de üst çubuktan indirdiğimiz bildirim çubuğunda çok ciddi değişiklikler görebiliyorsunuz.

Bir nevi Galaxy Note 7 serisi özellikleri göze çarpıyor. Bildirim çubuğunda yer alan menülerin çok daha işlevsel hale geldiğini ve parlaklık ayarları gibi ayarlarında çok daha profesyonelleştiğini de söylemek gerekiyor. Hatta artık parlaklık değişimlerinde telefon uyarılarıyla da karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ayrıca bildirim çubuğu ayarlarından da yerleşim şeklini seçebiliyorsunuz.

Mavi Işık Filtresi

Galaxy S7 Edge Android Nougat ile gelen yeniliklerden en önemlilerinden birisi de mavi ışık filtresi. Mavi ışık filtresi ile beraber artık telefonun göze zarar veren ışıklarını kapatmanız mümkün.

Maviş ışık ayarlarını yapmak için ise bildirim çubuğu üzerinde yer alan mavi ışık sekmesine basılı tutmanız yeterli olacaktır. Buradan mavi ışık filtresinin parlak derecesinden ışık derecesine kadar her şeyi ayarlayabiliyorsunuz.

Farklı Bir Always on Display Yapısı

Sürekli açık ekran özelliği olarak bilinen Always on Display özelliği de Galaxy S7 Edge Android Nougat güncellemesi ile beraber tamamen değişmekte.

Bu noktada doğrudan artık fotoğraflarında sürekli açık ekranlarda kullanılabildiği, farklı saat seçimlerinin yapılabildiğini kısacası Note 7 modelinin öne çıktığını belirtelim. Ayrıca gelen bildirimlere sadece sürekli açık ekranda tıklamanız doğrudan bildirimlerin ekranına da gitmenizi sağlıyor.

Performans Modu Ayarları

Galaxy S7 Edge Android Nougat güncellemesi ile beraber en çok konuşulan özellik ise performans modu özelliği. Bu mod içerisinde daha önce hiçbir akıllı telefonda görmediğimiz bir özellik telefona geliyor. Bu özellik ile beraber kullanıcıların artık ekran parlaklık ayarlarını ayarlamalarının yanı sıra ekran çözünürlük değerini de kendilerine göre değiştirmelerine olanak sağlanıyor ki bu durumla çok daha iyi bir pil yönetimi sağlayabiliyorsunuz.

Çok Daha Gelişmiş Yazı Ayarları

Değişen bir diğer özellik ise yazı ayarları özelliği. Bu özellik sayesinde ikonların yazılarını değiştirebiliyor, yazı boyutunu arttırıp azaltabiliyor ve yine yazıların stillerini de kendinize göre seçebiliyorsunuz.

Cihaz Bakım Modu

Yeni Galaxy S7 Edge Android Nougat güncellemesi ile beraber Galaxy Note 7 serisinde gördüğümüz gelişmiş bakım modu telefona geliyor. Bu ekran üzerinden Ram bellek kullanımını, gereksiz dosya miktarını ve benzeri birçok ögeyi görebiliyor ve tüm bu ögeleri cihaz temizliği yaparak anlık temizleyip cihazın hızını arttırabiliyorsunuz.

Ayrıca güvenlik konusunda da bu bölümde güvenlik önlemleri bulunmakta. Yani aynı zamanda güvenlik açıkları içinde sistem düzenli olarak taranabiliyor.

Oyun Modları

Gelen yeni güncelleme sonrasında artık oyun içerisinde video çekimi yapma veya fotoğraf görüntüsü alma gibi ayrıcalıklara da sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca oyun modları da oyun içerisinde performans artışları da sağlamakta.

Video Geliştirici Özelliği

Galaxy S7 Edge Android Nougat güncellemesi sonrasında video geliştirici adı verilen bir özellik de devreye giriyor. Bu sayede YouTube üzerinden Google Play üzerinden videoların çözünürlük kalitesini arttırabiliyorsunuz. Bu özellikte Note 7 serisinde yer alan bir özellik olarak karşımıza çıkmakta.

Kamera Arayüzleri Değişiyor

Kamera arayüzleri kısmında da ana ekranda yer alan ikonların sayısı biraz daha düşürülmüş durumda. Biraz daha sade bir arayüz ekranından söz edebiliriz. Bununla beraber kameraların daha fazla hızlandığını ve tek tuş ile ön arka kamera geçişi sağlandığını da belirtelim.

Güvenlik Güncelleştirmeleri

Son olarak Galaxy S7 Edge Android Nougat güncellemesi ile beraber son Android güvenlik güncelleştirmelerinin de cihaza eklendiğini belirtmek gerekiyor. Bu sayede biraz daha kararlı bir sistemden söz etmek mümkün hale geldi. Ayrıca güvenlik açıkları da çok daha aşağı seviyelere çekilmiş oldu.

Toplamda 1.3 GB gibi bir boyuta sahip olan güncellemeden sonra genel olarak hem performans artışı sağlandığını hem de söz konusu güncelleme ile beraber çok daha etkileşimli özelliklerin telefona dahil olduğunu belirtelim. Galaxy S7 Edge Android Nougat ile beraber genel olarak ise Galaxy Note 7 akıllı telefonlarında yer alan özelliklerde Edge serisine dahil edilmiş durumda.