Samsung Galaxy S7 edge güvenlik güncellemesi almaya başladı

Samsung, Galaxy S7 edge akıllı telefonuna yeni bir güncelleştirme göndermeye başladı. Yapı numarası XXU1DQE7 olarak gelen ve yaklaşık 213MB büyüklüğünde olan bu, mayıs ayında Android düzeltmeleri getiren bir güvenlik güncellemesi.

Şu anda, model numarası SM-G935FD olan birimler güncellemeyi alıyor. En yeni güvenlik düzeltme ekinin yanı sıra, güncelleme bazı genel iyileştirmeler, geliştirmeler ve hata düzeltmeleri de içerir. Bu güncelleme, Galaxy S7 Mayıs güvenlik güncellemesinden birkaç gün sonra geldi.

Güncelleme ile ilgili daha fazla teknik detayı aşağıdaki görselden edinebilirsiniz. Bu arada Samsung’un mayıs güvenlik güncellemelerini diğer telefonlara da getirmesini bekliyoruz.