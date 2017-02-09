Samsung Galaxy S8, 3000mAh ve 3,500mAh Batarya ile Gelebilir

İsimsiz bir Samsung yetkilisinin verdiği bir haberde yaklaşmakta olan Samsung Galaxy S8 ikilisinin 5.8″ olan S8’de 3.000mAh pil ve 6.2″ olan S8 Plus‘da 3.500mAh batarya olacağı söyleniyor.

Bu, yeni amiral gemilerin, önceki versiyonları olan 5.2″ Galaxy S7 (3.000mAh) ve 5.5″ Galaxy S7 Edge (3.600mAh) ‘dan daha az kapasiteye sahip olacağı anlamına geliyor.

Raporda eğer doğruysa Samsung Galaxy S8 Plus‘ın Galaxy Note 7 ile aynı pil kapasitesine sahip olacağı anlamına geliyor, ancak bu sefer aynı sorunları beklemek için hiçbir neden yok, çünkü Samsung önlemleri aldı.

Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus‘ı 29 Mart’ta değil, Şubat ayının sonundaki Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtacaklarını söylüyor.

O zamana kadar, telefonların çifti veya ikilisinin bu resmi Samsung tanıtımından önce batarya kapasiteleri netleşir diye umut ediyoruz.