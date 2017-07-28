Pazartesi günü ilk Galaxy S8 Active fotoğrafları sızdırıldı. Çin sosyal ağı Weibo’da açıklanan özelliklerin çoğundan sonra sağlam Samsung akıllı telefonu hakkında artık daha fazla bilgi var.

Galaxy S8 Active, 2960×1440 piksel çözünürlüğe sahip 5,8 inç Süper AMOLED ekrana sahip olacak. Bu, Galaxy S8 panelinin özellikleriyle uyumludur, ancak bu sefer eğri kenarları olmayacak. Benzerlikler, önündeki Gorilla Glass 5 ve Snapdragon 835 yonga setiyle devam ediyor.

Büyük fark batarya kapasitesidir. Galaxy S8 Active, Galaxy S8‘in 3.000mAh bataryasına kıyasla büyük bir 4.000 mAh değerle sunacak.

Bellek kombinasyonu, 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı, + 256 GB’a kadar destekli bir microSD yuvası var. Kameralar, S8 ailesindeki diğer iki telefonla aynı – arkada 12 MP, ön tarafta 8 MP, her ikisi de f/1.7 diyafram ile.

Galaxy S8 Active, bir polikarbon arka kasa ve metal çerçeve ile geldiğinden kablosuz şarj desteğini koruyacaktır. Oldukça popüler kardeşleri Galaxy S8’lere kıyasla en önemli avantajı, MIL-STD-810G sertifikalı şok direncidir.

Son olarak ek sağlamlık ve daha büyük pil, ağırlığı önemli ölçüde artırdı (208 gr) Bu, Galaxy S8’den 50 gram üzerinde bir ağırlık. Kalınlık ise 9.9 mm’ye yükseldi.