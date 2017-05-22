Samsung Galaxy S8 Active engebeliği gösterecek

Samsung Galaxy S8 Active, Samsung Galaxy S8’in sağlam bir versiyonudur. Cihazın suya ve düşüş için askeri şartnamelere uygun olarak sertifikalandırılmasını bekleyebiliriz; Telefonun IP68 sertifikası, ünitenin suya 30 dakikalık bir süre zarfında yaklaşık 1,5 metre derinlikte su altında kalmasına ve yara almamasına imkân tanıyor. Bütün bu korumaya rağmen, telefon Samsung Galaxy S8‘in yaptığı kadar güçlü bir şekilde çalışmalıdır ve Active, ABD’de bir AT & T exclusive olarak bir kez daha üretilmelidir.

Bugün, Galaxy S8 Active‘in bir resmi ortaya çıktı. Bu görüntü, Qi kablosuz şarj standardının arkasındaki grup olan Wireless Power Consortium‘dan geliyor ve telefonun Qi’yi kullanmaya yetkili olduğunu ortaya koyuyor. Fotoğrafın nereden geldiğini göz önüne alındığında, kesinlikle telefonun gerçek bir görünümü gibi görünüyor.

Galaxy S Active modelinde olduğu gibi, cihazın dayanıklılığını sağlamak için görünüşte bazı değişiklikler yapılması gerekiyordu. Örneğin, resim Galaxy S8‘in kavisli kenarlarının düzeltildiğini ve kenardan kenara görüntünün değiştirildiğini gösteriyor.

Özelliklerin çoğu aynı kalırken, Galaxy S8 Active pilinin kapasitesinde büyük bir artış olabilir. Geçen yıl, Samsung Galaxy S7 Active, Galaxy S7’deki 3000mAh bataryaya kıyasla 4000 mAh güç kaynağına sahipti. Benzer bir şey bu yıl yine gerçekleşebilir.

Bu hikayenin eşlik ettiği Galaxy S8 Active resmi yanında, Konsorsiyum telefonun SM-G892A model numarasını sportif olarak sergileyeceğini de ortaya koydu. Galaxy S8 Active Wi-Fi sertifikasını aldığında aynı model numarası geçişti. Aslında, Galaxy S8 Active ile ilgili birkaç sızıntı aynı model numarasını içeriyordu.

Samsung Galaxy S8 Active‘nin her an resmi hale gelebileceğini biliyoruz. Bizi izlemeye devam edin!