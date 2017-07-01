Samsung Galaxy S8 Active, FCC sertifikası aldı

Samsung, birkaç nesil için amiral gemilerinin dayanıklı sürümlerini (Galaxy S4 Active’den bu yana) yapıyor ve yeni bir tane yolda. Bir Wi-Fi sertifikası, karşılaştırma listesinde ve yeni Galaxy S8 Active ABD’de FCC tarafından sertifikalandırıldı.

Her zamanki gibi bu, sadece sertifikalamanın bize verdiği bilgilerden ibaret. Geri kalan detaylar için bir kaç gün daha beklememi gerekecek. FCC kimliği Galaxy S8 Active‘in sırt tasarımını ile ilgili detayları anlamamızı sağlıyor.

Galaxy S8 Active, Snapdragon 835 yonga seti ve 12MP ana kamera da dahil olmak üzere Galaxy S8‘in sürümüyle benzer özelliklere sahip olacaktır. Telefonla ilgili pek çok sızıntı ortalıkta dolaşıyor fakat resmi lansman çok uzakta olamayacağı için yakında tüm detayları öğreneceğiz.