Samsung Galaxy S8 Active, karşılaştırma testlerinde göründü!

Samsung bir Galaxy S8 Active üzerinde çalışıyor ve bir kıyaslama puan kartı Geekbench web sitesinde göründükten sonra cihazın çıkış tarihinin yaklaştığı görünüyor. SM-G892A model numaralı cihaz, tek çekirdekli 1842 ve çok çekirdekli testlerde 6394‘e sahip.

Listeye göre Samsung cihazı Snapdragon 835‘i Android Nugat 7.0 ile çalıştıracak.

En yeni Qualcomm ana kartına sahip diğer telefonlarla karşılaştırıldığında, Galaxy S8 Active, Galaxy S8 ve Xiaomi Mi 6‘nın arkasında, HTC U11 ve Snapdragon 835‘li Galaxy S8 + ile eşit puanda ve son olarak Sony Xperia XZ Premium‘dan bir çıt önde görünüyor. Düşünebileceğiniz gibi farklar oldukça küçüktür.

Galaxy S8 Active‘nin Galaxy S8 ile aynı donanım özelliklerine sahip olması bekleniyor. Infinity Display‘in kavisli kenarlarından yoksun olacak, ancak daha fazla mekanik bileşenler ve dayanıklı bir kasaya sahip olacak.