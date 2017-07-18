Samsung Galaxy S8 Active Tekrar Sızdırıldı!

Samsung Galaxy S8‘in active modeli tekrar sızdırıldı. Bu sefer, Amazon’da bir ekran koruyucusu listesinin bir parçası olarak bir görüntü paylaşıldı.

Telefonun görüntüsünü ilk gördüğümüzden biraz farklı. Hızlı bir karşılaştırma yapmak gerekirse yeni keşfedilen bu tasarımın ortaya koyduğu tasarımlar daha önce sızdırılmış olanlarla aynı çizgide olduğunu gösteriyor.

Ürün listesi, ekran koruyucunun 1 Ağustos’ta kullanıma sunulacağını ortaya koyuyor. Bu, akıllı telefonun bu tarihte de satışa çıkacağını da gösteriyor olabilir. Bunun bir kanıtı S8 Active‘ın ABD’de zaten FCC sertifikası aldığı gerçeğidir.

Cihaz Snapdragon 835 chipset ile, 4GB RAM ve 12MP ana kamera birimi de dahil olmak üzere temel özelliklerini ortaya koyan kriterlerde fark edildi.