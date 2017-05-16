Samsung Galaxy S8 Active Wi-Fi Sertifikası Aldı

Samsung Galaxy S8‘in dayanıklı versiyonunun şu anda bazı GSM Operatörlerine gelmesi bekleniyor. Şimdilik akıllı telefon hakkında iki aydır bir şeyler duyuyorduk, bu yüzden Galaxy S8 Active‘nin Amerika Birleşik Devletleri’nde çok yakında piyasaya çıkacağına şüphe yok.

Akıllı telefon, geçen hafta User Agent String‘te görüldü ve artık aynı Model Numaralı Wi-Fi Alliance’da listeleniyor: Samsung SM-G892A. Akıllı telefon Wi-Fi sertifikasını aldı; bu da cihazın satışa çıkmasına bir adım daha yakın olduğu anlamına geliyor.

Model numarasının yanında, Wi-Fi Alliance listesinde sağlam kulaklık hakkında başka hiçbir bilgi bulunamadı. Açıkçası, sağlam bir akıllı telefon olması nedeniyle MIL-STD-810G ve IP68 sertifikaları sunacak.

Spesifik olarak Galaxy S8 Active‘nin dumbled-down özelliklerine ve orta sınıfta bir fiyata sahip olmasını bekliyoruz. Söylentilere göre, akıllı telefon Haziran ayında AT & T’ye tanıtılacak, ancak GSM Operatörü henüz dayanıklı telefonun kesin çıkış tarihini açıklamamıştır.