Samsung Galaxy S8 Active’in en net görüntüsü sızdı!

Zaten Samsung Galaxy S8 Active ile ilgili büyük sızıntılar yaptık, tasarım ve kilit özellikleri açıklandı. Ve şimdi, bize daha yakından bakmamızı sağlayan yeni, yüksek çözünürlüklü bir görüntüsü ortaya çıktı.

Bu sızıntının genellikle güvenilir kaynak Evan Blass (@evleaks) tarafından sağlandığı göz önüne alındığında, orijinalliği konusunda pek şüphe yok. Artı, burada ortaya çıkarılan tasarım şimdiye kadar gördüklerimizle çok uyumlu.

Söylemeye gerek yok, telefon ABD’de AT & T Operatörü için özel olacaktır. Bununla birlikte, halihazırda telefonun kullanılabilirliği ve fiyatı hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır.