Samsung Galaxy S8 Canlı Görüntüleri Yayınlandı!

Samsung Galaxy S8, gerçek cihazı 29 Mart’ta görmeden önce bir aydır söylentiler içerisine girdi. O ana kadar bu gibi sızıntılara güvenebiliriz. Bir Çinli kılıf üreticisi bir sonraki Samsung amiral gemisinin canlı fotoğraflarını sızdırdı.

Gördüğümüz görüntülerden cihazın çift eğimli ekranı olacak. Ön panelin üst kısmında birçok sensör ve kamera var ve hatta bir iris tarayıcı görüyoruz. Alt kısımda 3.5 mm’lik jack, USB-C ve muhtemelen Harman-Kardon imzalı bir hoparlör görüyoruz.

En ilginç kısım bağlamsal Grace UX menüsüyle güçlendirilmiş ekran. Görünüşe göre Galaxy S8, Xiaomi Mi Mix‘in sunduğu tamamen çerçevesiz daha az deneyime sahip olmayacak, ancak yine de ekran boyutu oranı etkileyici seviyede.

Samsung Galaxy S8 iki seçenekle geliyor; 5.7″/5.8″ ve 6.2″ekranlı bir S8 Plus sürümü. Snapdragon 835 ile güçlendirilecek ve arkasında bir parmak izi tarayıcı ve Bixby AI özel düğmesi var.