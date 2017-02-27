Samsung Galaxy akıllı telefon uzun bir süredir Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi başlığını yapıyordu ancak Galaxy Note 7 fiyaskosu ve sonrasındaki düşüş nedeniyle şirket, üretimini erteleme ve en yeni amiral gemisini tanıtma kararı aldı.

Ancak pazar gecesinde Samsung‘un açılış konuşmasının ardından nihayetinde Galaxy S8‘in ne zaman satışa tanıtılacağını öğrendik – 29 Mart. Galaxy Unpacked etkinliği Samsung Galaxy web sitesinde canlı olarak yayınlanacak.

Samsung Galaxy Tab S3, Android tablet ve 10.6″ ve 12″ köşegenli ekranlı, diğeri Windows 10 çalıştıran ve kutudan çıkan klavye ve S Pen ile gelen Galaxy Book adında büyük bir tableti sundu.

Etkinlik bittikten sonra, Samsung Europe CMO, Galaxy Unpacked etkinliğini, çeşitli sızıntıların önerdiği gibi, gerçekten de 29 Mart tarihini doğrulayan kısa bir video ile sundu. Etkinlik saat 11:00 EDT / 17: 00 CET’de başlayacak.

Videonun sonunda yalnızca bir cihazın bir taslağını görebilirsiniz ancak Samsung Galaxy S8‘in çift eğimli çerçevesiz ekrana sahip olacağını ve ön tarafta fiziksel bir düğmenin olmayacağını ima ediyor.