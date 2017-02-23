Samsung Galaxy S8 Çıkış Tarihi Hakkında Yeni İddia

Akıllı telefonlar içerisinde zirve yapacak modellerden biri olarak gösterilen son teknoloji akıllı telefonlardan biri olan Galaxy S8 serisi için belli aralıklarla ama sürekli olarak yeni iddialar gündeme geliyor. Son olarak sürekli bir şekilde yeni videoları ve seriye ait olduğu iddia edilen yeni görselleri ile gündeme gelen akıllı telefonların şimdilerde ise çıkış tarihi konusunda iddialar ortaya çıkmaya başladı. Bu kez gelen iddialarda ise Galaxy S8 Çıkış Tarihi için beklenen bilgilerle karşı karşıya kaldık.

Galaxy S8 Çıkış Tarihi İddiaları Gerçek Mi?

Ortaya atılan yeni iddialara göre Galaxy S8 Çıkış Tarihi için Nisan ayının sonu gösteriliyor. Nisan ayının son çeyreğinde çıkış yapacağı ve tanıtımının da Mart aynının son çeyreğinde yapılacağı iddia edilmesi üzerine bir kez daha gündeme gelen yeni seri akıllı telefonların çıkış tarihi konusunda ortaya atılan tüm bu iddiaların ne kadar gerçek olduğu da başka bir tartışma konusu oldu. Tüm bunlarla beraber yeni seri için belli başlı özellik iddiaları da gündemde.

Hangi İşlemciler Kullanılacak?

Galaxy S8 Çıkış Tarihi konusunda yeni iddiaların gündeme gelmesinin dışında yeni seri akıllı telefonların özelliklerinin nasıl olacağı da merakla beklenmeye başladı. Aslında uzun süredir bu konuda da gündeme gelen ve konuşulan birçok iddia var fakat Samsung’un geçtiğimiz günlerde ortaya çıkardığı yeni ürünler bu iddialarında birden değişmesine neden oldu.

İlk dönemlerde akıllı telefonun sadece Snapdragon 835 serisi işlemcilerle beraber geleceği düşünülüyordu. Uzunca bir sürede bu yönde iddiaların üzerinde duruldu. Fakat dün itibariyle Samsung yeni Exynos 9 serisini tanıttı. Bu adımla beraber akıllı telefonun işlemcilerinin de yine yeni nesil Samsung işlemcileri ile beraber geleceği iddia edilmeye başlandı. Fakat bu konuda da net bilgiler yok.

Ekran Boyutları Nasıl Olacak?

Galaxy S8 Çıkış Tarihi konusunda net bilgiler konuşulmaya başlansa da bununla beraber yeni seri için gündeme gelen bir diğer konunun da ekran boyutları olduğunu da belirtelim. Öyle ki işlemciler ve çıkış tarihi iddialarından sonra en çok gündeme gelen ve en fazla netlik kazanan bir başka noktanın da telefonun ekran boyutu olduğunu belirtelim.

Bu konuda uzun süredir konuşulan iddialara göre modelde Galaxy S8 serisinde 5.7 inç ekran boyutlarının bir diğer akıllı telefon modeli olacak olan Galaxy S8 Plus modelinde ise 6.2 inç ekran boyutuna yer verileceği de belirtiliyor. Bu iddialar doğru ise phablet modelleri de gelmiş olacak olan serinin bu noktada da detaylarının zaman içerisinde belirginleşmesi yine beklentiler arasında.

Galaxy S8 fiyatları Nasıl Olacak?

Son olarak yeni iddialardan birinin de fiyat iddiaları olduğunu belirtelim. Fiyatlar konusunda 4000 TL gibi oldukça yüksek rakamların üzerinde fiyatlar düşünülüyor. Fakat her özellikte olduğu gibi bu özellikte de henüz netlik kazanmış bir detay söz konusu değil.