Samsung Galaxy S8 En Net İddialar Ortaya Çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon markaları içerisinde de en iddialı olanlarından biri olarak biliniyor. Özellikle Galaxy serisi ile beraber akıllı telefon pazarına giriş yaptığı andan itibaren sürekli bir yükseliş yakalayan teknoloji devi son olarak ise Galaxy S7 akıllı telefonları ile üst segment akıllı telefonlar sınıfında er alan markanın şimdilerde ise en çok konuşulan modeli yeni amiral gemisi serisi olacak olan Samsung Galaxy S8 akıllı telefonları oldu.

Samsung Galaxy S8 İçin En Net Görseller Geldi

Uzun süredir konuşulan Samsung’un yeni amiral gemisi modeli olacak olan Samsung Galaxy S8 akıllı telefonları için ise kısa süre önce en net görseller yayınlandı. S8 serisine ait olduğu iddia edilen görsellerle beraber en net görseller çıktığı gibi yeni akıllı telefonlar için teknik özellikler konusunda da en net iddialar ortay çıktı.

Tasarım Kesinleşiyor Mu?

Yayınlanan yeni Samsung Galaxy S8 görselleri ile beraber telefonun tasarımlarının nasıl olacağı konusunda da en net bilgiler elde edilmiş oldu. Eğer görseller ve iddialar gerçekse Samsung bu seride tamamen kavisli bir ekran kullanacak. Ön yüzeyde tamamen ekran bulunacak olan seride yeni görsellere göre ekran kasa oranı ise oldukça yüksek.

Neredeyse çerçevesiz bir akıllı telefonu geleceği iddia ediliyor. Bu noktada ana ekranın bütünlüğünü bozacak hiçbir eklenti ise görüntülenmiyor. Home tuşu bile son görsellerde yok. Bunun yerine optik parmak izi okuma sistemli ana ekran kullanılacağı da resimlerle beraber iddialara da yansımış durumda.

Teknik Özellikler Netleşiyor

Yayınlanan yeni görsellerle beraber netleşen sadece Samsung Galaxy S8 serisinin tasarımı değil. Bunun dışında artık teknik özellikler konusunda da birçok yeni detay paylaşımı yapıldı. Yapılan paylaşımlarda serinin işlemci olarak ilk etapta Snapdragon 835 serisi işlemcilerine yer verileceği ve buna ek olarak bazı modellerde Exynos 8895 serisi işlemcilerinde kullanılacağı düşünülüyor.

Fakat henüz hangi seri Samsung Galaxy S8 akıllı telefonlarında Snapdragon hangi serilerde ise Exynos işlemcilerinin kullanılacağı da merak konusu oldu. Henüz bu konuda paylaşılan detaylar olmadığını da belirtelim.

İşlemci serilerinden sonra yeni amiral gemisi akıllı telefonlarda yer alacağı iddia edilen özelliklerden birisi de Ram bellekleri oldu. Ram konusunda ilk etapta 8 GB bellek iddiaları vardı. Daha sonra ise 4 GB Ram bellek miktarları konuşulmaya başlanmıştı. Fakat son gelen iddialarla beraber serinin 6 GB Ram bellek miktarı kullanacağı belirtildi.

Bunun dışında Samsung Galaxy S8 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarda 3000 mAh kapasiteli pillerin kullanılacağı ve bunun dışında 12 megapiksel arka 8 megapiksel ön kameranın bulunacağı iddialar arasında. Son olarak ekran teknolojisi konusunda ise Samsung Galaxy S8 serisinin 5.8 inç ekran boyutları ile beraber geleceği Plus modelinin ise 6.2 inç ekran boyutu ile beraber geleceği de iddialar arasında.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Teknik özellikler ve tasarım detayları konusunda yeni iddiaların gündeme geldiği akıllı telefonlarda bununla beraber hem çıkış tarihi konusunda hem de fiyatlar konusunda yeni açıklamalar da yapıldı. İlk açıklamalarda çıkış tarihi için ilkbahar ayları gösterildi. Henüz Samsung bu konuda bir açıklama yapmadı fakat eski seri amiral gemisi akıllı telefonlarında uygulanan çıkış ve tanıtım tarihlerine bakacak olursak yine aynı dönemlerde yeni seri akıllı telefonların ortaya çıkacağı düşünülüyor.

Bunun yanında fiyat konusunda ise Avrupa pazarı için 800 Euro gibi bir rakam konuşuluyor. Plus modelde ise 900 Euro satış fiyatı iddiası ile beraber iki farklı fiyat iddiası olduğunu da söylemek gerekiyor.