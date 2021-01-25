Samsung, Galaxy S8 İçin Ocak Güncellemesi Gönderiyor!

Samsung, güncelleme politikasında oldukça farklı adımlar atmaya devam ediyor. Şirket en son beklenmedik şekilde orta segment cihazına Android 11 ve One UI 3.0 güncellemesi sunmuştu. Bugün ise ortaya çıkan habere göre firma Galaxy S8 ve S8 Plus için yeni bir Ocak 2021 güvenlik güncellemesi sunmaya başladı.

Şuan için Latin Amerika’da ki Exynos modelleri için sunulan güncellemenin ilerleyen günlerde küresel olarak yayılması bekleniyor. Güncelleme Galaxy S8 için G950FXXSBDUA3, S8 Plus için ise G955FXXSBDUA3 sürüm numaralarıyla geliyor.

Samsung, bu güncelleme ile birlikte sadece Android‘in Ocak 2021 güvenlik yamasını sunuyor. Güncelleme içerisinde başka bir ekleme veya değişiklik bulundurmuyor. Şirketin bundan sonra Galaxy S8 ve S8 Plus için güncelleme desteği vereceği bilinmiyor.

Yeni yazılım güncellemesini telefonunuzun Ayarlar sekmesinden kontrol ederek eğer gelmişse yükleyebilirsiniz. Güncellemenin ülkemize ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.