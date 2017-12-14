Samsung Galaxy S8 veya Samsung Galaxy S8 Plus telefonunuzda zaten bir Oreo Beta sürümü kullanıyorsanız Oreo Beta 4 size çok yakın! Yeni bir beta sürümü muhtemelen çok yakında gelecek. Şirketin İngiltere’deki Beta Ekibinden bir Samsung temsilcisinin yorumuna göre beta 4 hakkında “çok yakında” kelimesini kullandı.

Hatırlarsanız benzer bir “çok yakında” kelimesi daha önce beta 3 için söylenmişti. Yayınlama tarihi ertesi gün olmuştu.

Ekran görüntüsünde göreceğiniz üzere temsilci Oreo‘nun açık sürümünün Ocak sonunda veya Şubat başında çıkacağını da belirtiyor. Yani demek oluyor ki tüm Galaxy S8 ve S8 Plus modeli kullanıcılarının Oreo‘yu tatmasına 1 aydan az zaman var.

Sizlerin de Oreo ve beta sürümleri hakkındaki yorumlarını bekliyoruz.