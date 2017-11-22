Galaxy S8 sekiz ay önce piyasaya sürüldü ve Samsung hala yeni renkler ile amiral gemisi modelini cazip hale getiriyor. Kartelaya eklenecek en son renk, 28 Kasım‘dan itibaren perakende satışa çıkacak koyu kırmızı bir renk.

Model hakkında çok az ayrıntı var olsa da, özellikler önceki tekliflerle aynı ve bu sadece renk değişikliği ile ilgili. Toplamda Galaxy S8’in beş rengi bulunacak ama bölgeye göre değişiklik gösterecek.

Yeni renk Kore’de Apple’ın iPhone X‘inin piyasaya sürülmesinden dört gün sonra tanıtılıyor. iPhone X, ön sipariş aşamasında birkaç dakika içinde tükendi; bu, Apple’ın diğer bölgelerde bile oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Ülkemizde Galaxy S8’in koyu kırmızı sürümünü satın almanız ne yazık ki mümkün olmayabilir.