Samsung Galaxy S8 Lansman Tarihi Resmen Açıklandı!

Samsung Mobil İletişim Başkanı Koh Dong-jin, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus‘ın resmi çıkış tarihini açıkladı. Her iki modelin çıkış tarihi ile ilgili şunları söyledi. “Resmi lansman programı bu yılki Mobil Dünya Kongresi‘nde ilan edilecektir dedi.” (MWC).

Samsung, zaten bildiğiniz gibi, 26 Şubat’ta yaklaşan MWC için bir basın etkinliği planlanmış, ancak şirketin bir dakikalık bir video teaser tanıtımında Galaxy S8’e ait herhangi bir şey yoktu.

Şimdiye kadar duyduğumuz kadarıyla, Galaxy S8, 29 Mart‘ta New York’ta bir etkinlikte resmi bir tanıtımı yapılacak ve ürün zaten şimdiye kadar çeşitli söylentiler ve sızıntılar konu olmuştu. 21 Mart’ta satışa sunulacak söylentileri hala devam ediyor.

Yinede Mobil Dünya Kongresi‘nde açıklayacakları net tarihi beklemek en doğru seçenek olacaktır.