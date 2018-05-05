Samsung akıllı telefon modellerinde sıkı bir çalışma yürütmeye devam ediyor. Marka son olarak Galaxy S9 ve S9 Plus serisiyle pazardaki yerini aldı. Amiral gemisi modellerinde bu şekilde kendisini gösteren markanın hemen ardından ise orta segment modelleri içerisinde A6 ve A6+ modelleriyle kendisini kanıtladığını gördük. Hem orta segment hem de amiral gemisi modellerinde dolu dizgin devam eden markanın şimdi ise seri dışına çıkacak bir modelle geleceği ortaya çıktı. Bu kez markanın Samsung Galaxy S8 Lite akıllı telefonlarıyla sektördeki yerini alacağından söz ediliyor. Orta segment bir telefon olarak gelmesi beklenen Samsung Galaxy S8 Lite modeli için beklenen özellikler ise şimdiden ortaya çıkmış durumda.

Samsung Galaxy S8 Lite Nasıl Bir Telefon Olacak?

Daha önce kod adları ortaya çıkan yeni akıllı telefon modelinin bu kez tasarımı ve teknik özelliklerini gösteren TENAA kayıtları ortaya çıktı. TENAA kayıtlarında ortaya çıktığı görülen Samsung Galaxy S8 Lite akıllı telefonlarının, sistem özellikleri kısmında ise amiral gemisi serilerinden farklı bir sistemle geleceğinden söz ediliyor. Öyle ki TENAA kayıtlarına göre Samsung Galaxy S8 Lite modellerinde Snapdragon 660 işlemcileri yer alacak.

Snapdragon 845 modeliyle karşılaştırıldığı zaman çok daha düşük özelliklere sahip olmasına karşın, orta segment için iyi bir işlemci modeli olan 660 serisinin yanı sıra RAM bellek kısmında ise 4 GB seçiminin dikkat çekmesi bekleniyor. 4 GB RAM bellek kullanması beklenen Samsung Galaxy S8 Lite akıllı telefonlarının, ekran kısmında ise 5.8 inçlik bir panel kullanması bekleniyor.

Full HD+ çözünürlük değerine sahip olması beklenen ekranların yine OLED ekran olması söz konusu. 3000 mAh değerinde bataryaları ve IP68 sertifikasıyla beraber gelmesi beklenen akıllı telefonların, resmi olarak tanıtımının ne zaman yapılacağı ise açıklanmış değil. Galaxy S8 akıllı telefonlarının mini modeli olarak gelmesi beklenen ve yine sonsuz ekrana sahip olması beklenen akıllı telefonların, teknik özellikler kısmında bu değerlerin ne zaman doğrulanacağını zamanla göreceğiz.