Samsung Galaxy S8 Lite TENAA Kayıtlarında Görüldü!

Kısa bir süre önce Samsung‘un SM-G8950 kod adını verdiği bir akıllı telefon ortaya çıktı. Telefon özelliklerinin bir kısmı da açıklanmıştı. Söylentilere göre bu yeni akıllı telefon Samsung Galaxy S8 Lite olarak adlandırılacaktı.

Bugün ise söz konusu akıllı telefon Çin’de TENAA tarafından onaylandı. Telefonun özellikleri de resmen ortaya çıktı. TENAA sertifikası telefonun resmi lansmanının çok uzak olmadığını gösteriyor.

Galaxy S8 Lite modelinin 2220 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü ile 5,8 inç Full HD + Infinity Ekrana sahip olması bekleniyor. Telefonun içinde Adreno 512 GPU ile birlikte Qualcomm’un Snapdragon 660 octa-core işlemcisi bulunacak.

4GB RAM ve 64GB dahili depolama ile gelecek telefon, kullanıcıların telefonun depolama kapasitesini 256GB’a kadar genişletmesine olanak tanıyan bir microSD kart yuvasına sahip olacak.

Cihazın arka tarafında 16 megapiksel kamera ve LED flaş olması bekleniyor. Ön tarafta ise geniş açılı bir objektife sahip 8 megapiksellik bir otomatik netleme özellikli selfie kamera bulunacak. Bağlantı seçenekleri açısından cihaz; 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4 / 5GHz), Bluetooth 5 LE, GLONASS, USB 3.1 ve NFC ile GPS‘i destekleyecektir. Akıllı telefon, şirketin kendi özel arayüzü ile birlikte Android 8.0 Oreo işletim sisteminde kutudan çıkacak. Telefon ayrıca hızlı şarj teknolojisini destekleyen 3000mAh‘lik bir batarya ile desteklenecek.

Samsung Galaxy S8 Lite Çıkış Tarihi

Telefonun resmi çıkış tarihi ve fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi olmamasına rağmen, akıllı telefonun yakında kullanıma sunulması ve Siyah renkte satışa çıkması bekleniyor.

Bu arada Samsung‘un amiral gemisi akıllı telefonlarının satışının Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus‘ın şirketin beklentileri doğrultusunda olmadığını biliyoruz. Samsung‘un ilk iki ayda 707.000 adet Galaxy S9 sattığı söyleniyor. Bu da önceki yılki önceki Galaxy S8‘in 1 milyon adetlik satış adedinden daha düşük.

Samsung Galaxy S8 Lite modelinin çıkış sebebi de acaba bu düşük S9 satışları mı?