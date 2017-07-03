Samsung Galaxy S8 Mini Özellikleri belli olmaya başladı

Samsung, S serisi amiral gemisi modelleri için düzenli olarak “mini” versiyonlarını üretmeye çalışıyor. (S5 miniye kadar) Şimdiki söylentiler, bir Galaxy S8 mini‘nin sırada olduğunu ve yakın zamanda piyasaya çıkacağını gösteriyor.

S8 Mini‘nin 5.3″ ekrana sahip olduğu iddia ediliyor ancak geniş en-boy oranı (18.5: 9) nedeniyle 4.7″ ekran hissine sahip olacak.

S8 mini için önerilen özellikler arasında 4GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip Snapdragon 821 (835 değil) bulunuyor. Ve bir iris tarayıcı, oldukça üst düzey bir özellik olmalıdır.

Bu, şimdiye kadarki S5 mini’den (S minilerin’in sonuncusu) amiral gemisi statüsüne daha yakın. Xperia XZ Compact kadar iyi olmadığını söyleyebiliriz ancak şikayet etmeden önce bu söylentilerden herhangi bir cihazın gerçek olup olmadığını bekleyip göreceğiz.