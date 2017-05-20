Samsung Galaxy S8, O ülkede satışa çıkıyor

Beklendiği gibi, Samsung Galaxy S8 resmi olarak Çin için ilan edildi. Açılış dün yapılan açıklamada, Seddi Tiyatrosu’nda (Seddi’nin Altında) gerçekleştirilen özel etkinlikte gerçekleşti.

Teknoloji devi bir blog yazısında “Akşam konuşmacıları, Tencent ve iQiyi’nin de aralarında bulunduğu ve Çin’in en popüler oyun ve video servislerinden bazılarıyla Galaxy S8’in Infinity Display’den tam olarak yararlanmak ve içeriği optimize etmek için işbirliği yaptıklarını açıkladılar” dedi.

“Samsung ayrıca, Çin’in kitlesel popüler popüler mikroblog sitesi olan Weibo ve kullanıcılara Gear 360 kamerayı ve Samsung DeX’i kullanmanın daha fazla yolunu sunacak olan WPS Office yazılımıyla olan ortaklıklarını da görüştü.”

Amiral gemisi ülkede 25 Mayıs‘tan itibaren resmen satışa çıkacak. Şu anda hangi fiyat etiketinde taşınacağı hakkında bilgi yok.