Android Oreo güncellemeleri için hızlı bir güncelleme süreci yaşanmadı. Bazı akıllı telefon modellerinin dışında hemen hemen her marka Android güncellemesini geciktirdi. Bu markalardan biri olarak değerlendirebileceğimiz Güney Koreli teknoloji öncüsü Samsung, son amiral gemisi akıllı telefonları için çalışmalarını hızlandırdı. Markanın en son 7.beta sürümüyle beraber kullanıcıların karşısına çıktığını gördüğümüz Android Oreo güncellemesinin, bir türlü beklenen final sürümü yayınlanmamıştı. Bugün gelen haberler ise beklenen gelişmenin yaşanmasını sağladı. Sonunda Samsung Galaxy S8 modelleri için beklenen güncelleme yayına girdi.

Samsung Galaxy S8 Android Oreo Güncellemesi Nasıl Yüklenecek?

Samsung Galaxy S8 akıllı telefonları için güncelleme sürecinin tamamlandığı ve final sürümünün yayınlandığı belirtiliyor. Güncelleme ilk olarak beta süreci içerisinde olan kullanıcılar için geldi. Beta sürecinde kayıtlı olan kullanıcılar için final yükseltmesi sunulmuş oldu. 480-490 MB arasında bir boyuta sahip olduğu görülen sürümün, tüm beta kullanıcılarına verilmediğini de belirtelim.

İlk olarak yeni sürümün Almanya genelinde dağıtıldığı açıklandı. Almanya genelinde de olsa sadece beta kullanıcılarının yükseltme aldığından söz ediliyor. Yeni güncellemenin herkese açık sürümünün ise bir iki gün içerisinde dağıtılması bekleniyor. Güncellemenin final sürümünün dağıtılması da yine Almanya’dan başlayacak.

Beraberinde Samsung’un yeni arayüz sürümünü ve son güvenlik yamalarını getirecek olan güncelleme, beta sürecinde olmayan kullanıcılar için boyut konusunda çok daha geniş bir alan isteyecek. Muhtemelen 1 GB üzerinde bir güncelleme dosyası göreceğiz.

Güncellemenin bir iki gün içerisinde tüm kullanıcılar için dağıtıma başladığını göreceğiz. Fakat anında tamamlanan bir güncelleme olmayacak. Burada en çok merak edilen kısım, ülkemiz cihazları için güncellemenin ne zaman geleceği.

Ülkemiz İçin Zaman Alabilir

OTA üzerinden dağıtılacak olan güncellemenin, ülkemizde yayına girmesi için ay sonunun bekleneceği belirtiliyor. Ay sonuna kadar güncelleme çalışmalarının devam ettiğini ve dağıtımın en erken ay sonu gibi başlayacağını görmek mümkün olacak gibi duruyor.

Gelen tüm iddialar bu yönde. Samsung Galaxy S8 güncellemesi için Samsung Türkiye tarafından resmi bir açıklama gelecek olursa, haberimizi yapılan bu açıklamaya göre güncelleyeceğiz. Fakat şu an net tarih vermek pek mümkün değil.