Samsung Galaxy S8 Plus 6GB Versiyonu Satışa Çıktı

Geçen ayın sonlarında, Samsung, şirketin Galaxy S8 + amiral gemisindeki 6GB RAM modelini Hong Kong’u etkileyeceğini doğruladı. Ve şimdi şirket, cihaz için sipariş kabul etmeye başladı.

Akıllı telefonun 128GB’lık dahili belleğe sahip model ile, Asya ülkesinde 6.998 HKD (yaklaşık 900 $) fiyat etiketi taşıyor. Teknoloji devi, gönderilerin 25 Mayıs’ta başlayacağını doğruladı.

Türkiye ve diğer avrupa ülkelerinde henüz satışa çıkmayacak. Bunun için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. En büyük sebeplerinden biri rekabet diğeri ise ülkelerdeki talepler doğrultusunda belli oluyor.

Samsung Galaxy S8 Plus‘ın teknik özelliklerine bakabilirsiniz.