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Samsung Galaxy S8 Plus güncellemesi ile gelen özellikler?

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Samsung Galaxy S8 Plus güncellemesi ile gelen özellikler?
15-06-2017
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Samsung, Galaxy S8 + amiral gemisi akıllı telefonu için yeni bir güncelleme yayınlamaya başladı. Yaklaşık 455 MB büyüklüğündeki güncelleme, kamera ve gezinme çubuğuyla ilgili değişiklikleri içeriyor.

Buna ek olarak, güncelleme ayrıca haziran ayı için Android güvenlik düzeltmelerini de beraberinde getiriyor. Halihazırda, Avrupa ve Hindistan’daki akıllı telefonlar bu güncellemeyi alıyor, ancak diğer bölgelerin daha sonradan almasını bekliyoruz.

Genellikle bu tür toplu güncelleme işlemlerinde olduğu gibi, güncellemenin cihazınıza gelmesi biraz zaman alabilir. Bu arada, sabırsız hissedenler cep telefonlarınızın ayarlar menüsüne giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirler.

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