Samsung Galaxy S8 Plus Logosu Sızdırıldı

Samsung‘un yeni amiral gemisinde kullanacağı dijtal asistan Bixby‘nin logosunun sızdırıldığını buradaki haberimizde belirtmiştik. Bir başka logo sızıntısı daha yine Samsung‘dan geldi. Sızıntı kralı olarak bilinen Evan Blass kendi Twitter hesabında Samsung Galaxy S8 Plus için tasarlandığı iddia edilen bir logo görseli yayınladı.

Evan Blass’ın sızıntı konusunda hatırı sayılır bir ünü bulunmakta. Bu yüzden logonun gerçek olması muhtemel ki bu da S8 Plus modelinin gerçekliğini doğrular. S8 Plus modelinin yeni çıkacak olan Galaxy S serisinde ekran boyutunun büyük olan model olacağı tahmin edilmekte. Plus modelinin 6.2 inç gibi büyük bir ekran boyutu ile gelmesi bekleniyor. Gücünü Snapdragon 835 işlemcisinden alacak alan modelde 8 Gigabayt RAM kullanılması gündemde.